KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu

KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu

KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 yılı için başvuru ve sınav tarihlerinin netleşmesi, kamuya memur olarak atanmayı hedefleyen adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar KPSS sürecine dair detayları yakından takip ediyor. KPSS 2026'nın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği merak konusu.

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans Tarihleri

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir. Adaylar, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak sınav için hazırlıklarını bu tarihlere göre yapmalıdır. Ortaöğretim sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Ön Lisans düzeyinde KPSS başvuruları 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026'da sona erecektir. KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sonuçların açıklanması ise 30 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır.

Lisans adayları için başvuru süreci 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümü 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi testinin birinci günü 12 Eylül 2026'da, ikinci günü ise 13 Eylül 2026'da yapılacaktır. Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak şekilde planlanmıştır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bir diğer önemli bileşeni olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS, Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımında önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini dikkatle takip etmektedir. 2026 yılı için belirlenen tarihler, memur adaylarının planlamalarını etkileyerek hazırlıklarını bu çerçevede yapmalarına olanak tanıyacaktır.

