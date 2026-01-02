TOFAŞ - Karşıyaka Maçı Bilgileri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, Karşıyaka ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye'nin önde gelen basketbol takımlarından olan TOFAŞ, 2 Ocak 2026 Cuma günü İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaşırken, hem sezonun ilk deplasman galibiyetini almak hem de lig sıralamasındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Maçın Önemi ve Hedefler

TOFAŞ, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alıyor. Bursa ekibi, sezonun ilk yarısını ilk 8 içinde tamamlayarak Türkiye Kupası'na katılmayı hedefliyor. Bu bağlamda Karşıyaka deplasmanında elde edilecek bir galibiyet, hem puan açısından hem de moral anlamında büyük önem taşıyor. Ligdeki ilk yarının sonuna yaklaşırken, her maçın sıralama üzerindeki etkisi artıyor. Karşıyaka ise alt sıralardan uzaklaşmak amacıyla iç sahada oynadığı maçlara özel önem veriyor.

Takım Kadrosundaki Durum

TOFAŞ'ta sakatlığı süren Lynn Kidd'in bu karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Ancak takımda başka önemli bir eksiklik bulunmadığı bildirildi. Gözler, yeni transfer Jordan Floyd üzerinde. Floyd’un, Karşıyaka karşısında TOFAŞ formasıyla sahaya çıkması bekleniyor. Bu durum, takımın rotasyonuna yeni bir alternatif katacak. Teknik ekibin, Floyd'u maçın seyri doğrultusunda farklı beşlerde denemesi olası görünüyor. Bu karşılaşma, oyuncunun lig temposuna adaptasyonu açısından da kritik bir fırsat sunacak.

Son Haftalarda Alınan Sonuçlar

TOFAŞ, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup ederek yeni yıl öncesinde moral buldu. Bu galibiyet, takımın hücum üretkenliğini ve kritik anlardaki kontrolünü pekiştirdi. İzmir'de benzer bir performans sergileme hedefi, TOFAŞ'ın deplasman karnesi için büyük önem taşıyor. Karşıyaka ise son maçında Esenler Erokspor’a 97-94 mağlup oldu ve ligdeki 2 galibiyetle son sırada yer alıyor. Bu sonuç, İzmir ekibinin alt sıralardaki baskıyı daha fazla hissetmesine neden oldu. Karşıyaka’nın iç sahadaki atmosferi ve taraftar desteği, bu maça pozitif bir etki yapabilirken, TOFAŞ’ın da oyun disiplinini koruması kritik olacak.

Maç Zamanı ve Yayın Bilgileri

İzleyiciler, TOFAŞ ile Karşıyaka arasındaki mücadeleyi 19.00’da beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak takip edebilecekler. Maçın her iki takım için de büyük bir öneme sahip olduğu, taraftarların heyecanla beklediği bir karşılaşma olacağı öngörülüyor.