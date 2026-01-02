İstanbul Hatırası Polisiye Romanı Ekranlarda: Çekimler Mart Ayında Başlayacak

Ahmet Ümit’in çok okunan polisiye romanı "İstanbul Hatırası", televizyon dünyasına adım atıyor. Roman, Netflix için dizi uyarlaması olarak hazırlanırken, izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Projeye dair detaylar ise merakla bekleniyor.

İstanbul Hatırası’nın Başarısı ve Dizi Uyarlaması

2010 yılında yayımlanan "İstanbul Hatırası", polisiye kurgusu ve İstanbul’un tarihi dokusuna odaklanan hikâyesiyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başardı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi uyarlaması ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions iş birliğiyle hayata geçirilecek. Bu ortaklık, projeye dair heyecanı artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yönetmen Abdullah Oğuz’un Katkısı

Dizinin yönetmenliğini, son olarak "Mezarlık" dizisinin üçüncü sezonunu tamamlayan Abdullah Oğuz üstlenecek. Oğuz’un tecrübesi ve sektördeki geçmişi, dizinin atmosferinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacak. Yönetmenin projeye katılması, izleyicilerin beklentilerini yükseltiyor ve dizinin anlatım tarzı hakkında olumlu bir izlenim bırakıyor.

Başkomiser Nevzat Rolü İçin Nejat İşler

Dizinin ana karakterlerinden biri olan Başkomiser Nevzat için başarılı oyuncu Nejat İşler’e teklif yapıldığı öğrenildi. İşler’in projeye olumlu baktığı iddia edilirken, anlaşmanın sağlanması halinde, ünlü oyuncu Ahmet Ümit’in hayranları tarafından bilinen bu karakteri canlandıracak. Başkomiser Nevzat, romanın merkezinde yer alan, derinlemesine işlenmiş bir karakter olarak dikkat çekiyor.

Çekimlerin Başlangıcı ve İlk Sezonun Detayları

"İstanbul Hatırası" dizisinin çekimlerinin mart ayında İstanbul’da başlaması planlanıyor. Çekimlerin büyük bir kısmının İstanbul ve çevresinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. İlk sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor ve hikaye, tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlayarak izleyicileri İstanbul’un karanlık geçmişine götüren sürükleyici bir polisiye deneyim sunmayı amaçlıyor.