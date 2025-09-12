Dolar
İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Gündemde

İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Gündemde

Yayınlanma 14
14
İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Gündemde
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarını etkileyen önemli bir gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin gündemine alındı. Otobüs, metro, metrobüs, vapur, taksi ve okul servisleri gibi çeşitli ulaşım araçlarına yönelik yeni zam teklifleri, şehir içi ulaşımın maliyetlerini ve günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Peki, toplu taşımada zam yapılacak mı ve yeni ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar.

Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Gelecek Mi?

Artan işletme maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, İBB'nin toplu ulaşım tarifelerine zam yapılmasını gündeme getirmesine neden oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Ulaşım-Trafik Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde, ulaşım araçları ile taksi ve okul servisleri için ücret artışları önerilmektedir. Bu süreçte, zam teklifleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

2025 Yılı Toplu Taşıma Ücretleri

İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla güncellenen toplu taşıma ücretleri dikkat çekmektedir. Tek kullanımlık bilet ücreti 27 TL, öğrenci bileti ise 13,17-13,18 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal indirimli bilet (öğretmenler, yaşlılar vb.) fiyatı ise yaklaşık 19,33 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, abonman ücretleri tam için yaklaşık 2.120 TL seviyesine ulaşmıştır. Taksi ve deniz yolu ulaşım ücretlerinde de artışlar söz konusudur; açılış ücretleri ve kilometre başına fiyatlar artış göstermiştir.

Zamların Uygulanma Tarihi

Toplu taşıma fiyatlarına yapılacak zam teklifleri genellikle UKOME toplantılarının ardından netlik kazanmaktadır. Resmî zamlar ve kararlar, bu toplantıların sonuçlanmasının ardından yürürlüğe girmektedir. Yılbaşı gibi takvimsel dönüm noktaları ve maliyet baskısının arttığı dönemler, zam kararlarının alınması açısından önemli zaman dilimleri oluşturmaktadır.

Önerilen Zam Oranları

Güncel olarak kabul edilen zam oranı %35 seviyesindedir. Bununla birlikte, bazı önerilen zam oranları %20 ila %55 arasında değişiklik göstermektedir. Hangi oranın kesinleşeceği ise UKOME değerlendirmeleri ve Belediye Meclisi kararlarına bağlıdır. Bu süreç, İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarının ödeyeceği ücretlerde önemli değişiklikler meydana getirebilir.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine ilişkin gelişmeler, hem ulaşım politikaları hem de günlük yaşam açısından büyük önem taşımaktadır. İBB Meclisi'nin alacağı kararlar, şehir içindeki ulaşım sisteminin geleceğini şekillendirecektir.

