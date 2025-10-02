Dolar
41,6145 %0,23
Euro
48,9053 %0,44
Gram Altın
5.172,88 % 0,13
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İstanbul'da TOKİ Kiralık Daireler: Şartlar ve Fiyatlar

İstanbul'da TOKİ Kiralık Daireler: Şartlar ve Fiyatlar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul'da TOKİ Kiralık Daireler: Şartlar ve Fiyatlar
Okunma Süresi: 3 dk

500 bin sosyal konut kampanyasının detayları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile birlikte, bu projeden İstanbul'daki kiralık konutlara dair bilgiler de gündeme gelmeye başladı. TOKİ tarafından üretilecek kiralık dairelerin şartları, kira fiyatları ve hangi bölgelerde yer alacağı gibi konular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte bu konudaki güncel gelişmeler.

500 Bin Sosyal Konut Projesi ve Kiralık Daireler

81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin bir kısmının kiralık konut olarak ayrılacağı belirtildi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, proje kapsamında tahmini olarak %10 civarında bir kiralık konut rezervi oluşturulmasının beklendiğini aktardı. Kiralık dairelerin özellikle 1+1, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olabileceği düşünülüyor. Ancak, TOKİ’nin geçmiş projelerinde 1+1 dairelerin sınırlı sayıda yer aldığı göz önüne alındığında, kiralık konutların daha çok 2+1 tiplerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Kiralık Daireler İçin Aranan Şartlar

Kiralık TOKİ dairelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri sağlaması gerekecek. Bu kriterler arasında, başvuranın o ilde belirli bir süre ikamet etmesi ve kendine ait bir dairesinin olmaması gibi şartlar bulunuyor. Ayrıca, hanehalkı gelirinin de kontrol edileceği öngörülüyor. Hanehalkı gelirinin, kiralanacak dairenin kirasının 3’te 1’ini geçmemesi genel bir uygulama olarak kabul ediliyor. Örneğin, eğer hanehalkı geliri 50 bin TL ise, bu durumda kira bedelinin 16.666 TL civarında olması beklenebilir.

Kira Fiyatları ve Proje Bölgeleri

Kiralık konutların fiyatlarının dar gelirli vatandaşlar için uygun seviyelerde tutulması planlanıyor. İstanbul'da kiralık konutların yer alacağı bölgeler arasında Başakşehir ve Arnavutköy öne çıkıyor. Anadolu Yakası’nda ise şehrin kuzey kısımlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi gündemde. Bu bölgelerdeki sosyal donatı alanlarının ve ulaşım altyapısının hızla inşa edilmesi, kiralayacak kişilerin şehir içi ulaşımında önemli bir rol oynayacak.

Başvuru Süreci ve Talep Yönetimi

Kiralık konutlar için büyük bir talep bekleniyor. Bu nedenle, başvuru sürecinin kura yöntemi ile yürütülmesi muhtemel. Hanehalkı gelirinin sıralanmasına göre bir puanlama sistemi oluşturulabilir. Ayrıca, çocuk sayısı ve bireylerin yaşı gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. Projenin ilk aşamasının sadece İstanbul ile sınırlı tutulması, kiralık konutların sayısını ve erişimini etkileyecek. Bununla birlikte, mevcut TOKİ projeleri ve inşaat süreçleri göz önüne alındığında, yeni kiralık konutların üretiminin önümüzdeki 3-4 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kiralık konutlar için belirlenen kira artışları ise yasal düzenlemelere bağlı olarak Tüketici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması durumunda, asgari ücret artış oranı da kira artışlarında dikkate alınabilir.

#Başvuru
#İstanbul
#Konut
#Ne Kadar
#Ne Zaman
#Seohaber
#Toki
#Kiralık
#Daire
#Şartları
10 Yaşındaki Hasret'in Arkadaş Sayısı 32'ye Çıktı
10 Yaşındaki Hasret'in Arkadaş Sayısı 32'ye Çıktı
#Gündem / 02 Ekim 2025
Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi
Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi
#Magazin / 02 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: 2 Ekim 2025 İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: 2 Ekim 2025 İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
Gündem
Atilla Ciner Kimdir? Park Holding Yöneticisi Gündem Oldu
Atilla Ciner Kimdir? Park Holding Yöneticisi Gündem Oldu
Eşref Rüya’ya Sürpriz Katılım! Necla Rolüyle Ebru Destan Gündemde
Eşref Rüya’ya Sürpriz Katılım! Necla Rolüyle Ebru Destan Gündemde
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL’ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL’ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı
Adana Lezzet Festivali 2025 başlıyor: 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor, UNESCO kararı yolda
Adana Lezzet Festivali 2025 başlıyor: 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor, UNESCO kararı yolda
Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?
Annelere 12 Ay Ücretli İzin: Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?
TOGG Ekim 2025 kampanyası açıklandı! Kredi seçenekleri ve fiyat listeleri
TOGG Ekim 2025 kampanyası açıklandı! Kredi seçenekleri ve fiyat listeleri
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft