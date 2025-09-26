İstanbul Kartal'da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Eylül tarihinde Kartal ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisi, özellikle belirli mahallelerde etkili olacak ve vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkilenecek. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve suların ne zaman geleceği hakkında detaylar merak ediliyor.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler

Su kesintisi, Kartal ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde gerçekleşecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle kesintinin yaşanacağı belirtildi. 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza, vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını olumsuz yönde etkileyecek.

Kesinti Zamanı ve Süresi

Kesinti, 22 Eylül 2025 tarihinde saat 17:02'de başlayacak ve tahmini olarak 19:30'da sona erecek. Bu süre zarfında Cevizli Mahallesi'ndeki vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif önlemler almaları öneriliyor. İSKİ, su kesintisiyle ilgili gelişmeleri ve gerekli bilgileri vatandaşlarla paylaşmaya devam edecek.

İletişim ve Destek Hattı

Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, İSKİ'nin ALO 185 destek hattını arayarak detaylı bilgi edinebilirler. İSKİ, su kesintileriyle ilgili olarak sürekli güncel bilgilendirmelerde bulunarak, vatandaşların mağduriyetini asgariye indirmeye çalışmaktadır.

İstanbul genelinde su kesintilerinin önceden bildirilmesi, vatandaşların hazırlık yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür kesintilerin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşandığı sıkça görülmektedir. İSKİ, su altyapısını güçlendirmek adına düzenli olarak bakım çalışmaları gerçekleştirmekte ve bu çalışmalar sırasında yaşanan kesintileri önceden duyurarak halkı bilgilendirmektedir.