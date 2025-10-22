Dolar
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor

İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor

Yayınlanma
14
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da su kaynaklarının durumu, özellikle son günlerde artan yağışlarla birlikte daha fazla gündeme gelmeye başladı. İSKİ, 22 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarının kritik bir seviyeye gerilediğini duyurdu. Bu durum, kentin su güvenliğini ve gelecekteki su teminini etkileyebileceği için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Barajların Son Durumu

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 23,57 olarak belirlendi. Bu oran, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında oldukça düşük bir seviyeyi ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık döneminin ardından, barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 25 seviyesinin altına düşmesi, su kaynaklarının yönetimi konusunda endişeleri artırıyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oranların çok daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, durumun ciddiyeti daha da belirginleşiyor.

Yağışların Etkisi ve Beklentiler

Son zamanlarda yaşanan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırma potansiyeline sahip olsa da, bu durum yeterli görünmüyor. Uzmanlar, yağışların devam etmesi ve su tasarrufu önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. İstanbul'un büyüyen nüfusu ve artan su talebi, mevcut su kaynaklarının yönetimini daha da kritik hale getiriyor. İSKİ, bu süreçte su tasarrufu konusunda vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına hız vermiş durumda.

Sonuç Olarak

İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesi, kentin su güvenliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Vatandaşlar, su kullanımı konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğinin farkında olmalı. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranlarının daha sağlıklı seviyelere ulaşması için yağışların devam etmesi ve su tasarrufu önlemlerinin artırılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte, kentin su kaynaklarının korunması adına atılacak adımlar, gelecekteki su temini için kritik bir öneme sahip olacak.

