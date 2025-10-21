Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda 2026 Bütçe Teklifini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında bütçenin halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Parayı kazananın ödeyeceği vergide yüzde 1,5 düşüş, senin, benim elimize maaşımızı almadan ödeyeceğimiz vergide yüzde 66'lık artış öngörülüyor. Böyle vicdansız, insafsız bir bütçeyle karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı.

Bütçe Açığı ve Gelir-Gider Dengesi

Özgür Özel, TBMM Başkanı'na sunulan bütçe teklifinin detaylarını aktarırken, bütçe gelirinin 16,2 trilyon, giderinin ise 18,9 trilyon lira olarak belirlendiğini belirtti. Bu durumda, 2,7 trilyon liralık bir bütçe açığı öngörüldüğünü ifade eden Özel, "Bu, tarihin en büyük bütçe açığıdır ve oran olarak da taşınamayacak bir noktadadır," dedi.

Vergi Yapısındaki Adaletsizlikler

Bütçe teklifi çerçevesinde faiz giderlerinin yüzde 40, kamu özel işbirliği projelerinin ise yüzde 18 oranında artış göstereceğini belirten Özel, vergi muafiyetlerinin 768 milyar lira olarak planlandığını, ancak çiftçilere sağlanacak destek miktarının yalnızca 168 milyar lira olacağını vurguladı. Özel, dolaylı vergilerin toplam bütçedeki oranının yüzde 63 olduğunu ve bu durumun toplumdaki gelir eşitsizliğini derinleştirdiğini ifade etti. "Dolaylı vergi, zengin-fakir ayırt etmeyen bir vergi türüdür. Herkes, yaptığı harcamalardan bu vergiyi ödemekte," şeklinde konuştu.

Sendikalar ve Asgari Ücret Üzerine Değerlendirmeler

2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artışla en fazla 26 bin lira olacağına dair beklentilerin bulunduğunu belirten Özel, sendikaların masaya oturmadığı durumlarda halkın arkasında duracağını ifade etti. "Sendikalar, emekçilerin beklentilerine karşı dik durmalıdır. Eylemlerle hak arayanlar, demokratik ve şiddetten uzak tepkileriyle sonuç alabilirler," dedi.

Kamu Görevlisi İhraçları ve Nadir Toprak Elementleri

Özel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ihraç edilen kamu görevlileri hakkında da bilgi verdi. İhraç edilen 125 bin 612 kişi arasında yalnızca yarısının göreve iade edildiğini belirten Özel, bu durumun hukuksuzluğuna dikkat çekti. Ayrıca, Eskişehir'deki nadir toprak elementleri rezervleri konusunda ABD ile yapılan anlaşmalara değinerek, CHP olarak bu kaynakların yalnızca devlet tarafından işlenmesi ve ham madde olarak satılmaması için bir kanun teklifi hazırlandığını duyurdu.

CHP'ye Katılan Yeni Üye

Toplantıda, İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra CHP'ye katılan Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın üyelik rozetinin takılması da dikkat çekti. Dikbayır, CHP'nin iktidarında adaletin sağlanacağına dair inancını dile getirerek, "Ben buraya bir avuç çakıl taşı olmaya geldim. İnanacağız, çok çalışacağız ve başaracağız," şeklinde konuştu.