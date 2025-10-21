Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz Her Zaman Kazanmak ve Şampiyonluk Elde Etmek"

Dünya Superbike Dünya Şampiyonası'nda üç kez şampiyonluk yaşamış olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda MotoGP'de yarışma hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Razgatlıoğlu, MotoGP'nin zorluklarına dikkat çekerek, "İlk hedefimiz yarıştığımız takımın ve markanın en iyi pilotu olmak. Bunu başardıktan sonra orada da farkımızı ortaya koyacağız" dedi.

Dünya Superbike'daki Başarısı

Toprak Razgatlıoğlu, son Dünya Superbike Şampiyonası etabında İspanya'da şampiyonluğunu ilan ederek, Red Bull sporcusu olarak genel klasmanda lider konumda yer aldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki yarış pistinde, Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, sezon başlangıcındaki zorlukları ve motosikletin gelişimi sürecini anlattı. Razgatlıoğlu, "Motosiklet çok iyi değildi, ama odaklandığımızda başarılar gelmeye başladı. 13 yarış üst üste kazandık" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu ile Yarışma Hayali

Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu ile aynı takımda yarışma hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi. Babamın hayali, benim dünya şampiyonu olmamdı" dedi. 2024 şampiyonluğunun da önemli olduğunu vurgulayan Razgatlıoğlu, "O şampiyonluk MotoGP kapımızı açtı" diye ekledi.

MotoGP'ye Geçiş ve Beklentiler

29 yaşındaki sporcu, MotoGP'de yarışma hedefinin yanı sıra, Superbike kariyerinin kendisinde bıraktığı izlere de değindi. Razgatlıoğlu, "Superbike'de en kötü pozisyonumuz 2'nciydi. MotoGP'de ise ilk sene tamamen öğrenme senesi olacak" dedi. Hedefinin 2027 yılına odaklandığını belirten Razgatlıoğlu, "O yıl daha farklı kapılar açılacak" şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu'ndan Destek

Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın başarısının Türk motosiklet sporuna önemli katkılar sağladığını belirtti. Sofuoğlu, "Toprak'ın elde ettiği başarı, dünya genelinde büyük bir etki yarattı" dedi. Ayrıca, MotoGP serüveninin zorlayıcı olacağına dikkat çeken Sofuoğlu, "Toprak'ın yetenekleriyle birlikte burada da sürpriz yapabileceğimiz inancındayım" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu, MotoGP'deki hedeflerinin başarı odaklı olduğunu yineleyerek, yeni sezonun getireceği fırsatları değerlendirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler. Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerindeki bu yeni adım, hem kendisi hem de Türk motosiklet sporu için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.