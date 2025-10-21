Dolar
Euro
Gram Altın
Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Stuttgart takımını İstanbul'da ağırlayacağı maçın hakemi belirlendi. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet, bu önemli karşılaşmayı yönetecek. Maç, saat 19.45'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.

Hakem İhtiyaçları ve Görev Dağılımı

UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Kehlet'in yardımcı hakemleri Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen olarak atanmış durumda. Bu isimler, maç boyunca Kehlet'e destek vererek karşılaşmanın adil ve düzenli bir şekilde geçmesini sağlamayı amaçlayacak. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Mikkel Redder görev alacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi

Maçta VAR uygulaması da devreye girecek. VAR hakemi Jonas Hansen, yardımcı VAR hakemi Jens Maae ile birlikte, karşılaşmada önemli anların değerlendirilmesinde kritik bir rol üstlenecek. Bu sistem, maçın gidişatına etki edebilecek pozisyonlarda doğru kararların alınmasına yardımcı olacak.

Fenerbahçe, Avrupa'daki temsilcisi Stuttgart ile yapacağı bu mücadelede, hem grup aşamasındaki konumunu güçlendirmek hem de taraftarlarına galibiyetle moral vermek istiyor. Takımın hedefleri doğrultusunda bu karşılaşma büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bu maçı kazanarak, Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

#Fenerbahçe
