Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Perşembe akşamı evinde VfB Stuttgart ile oynayacağı üçüncü hafta maçı için hazırlıklarına sabah saatlerinde antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanda, çeşitli antrenman teknikleriyle kondisyonlarını artırdı.

İdman Detayları

Hazırlık antrenmanı, oyuncuların ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Bu aşamada futbolcular, hem fiziksel hem de mental açıdan maça hazırlanmak için yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Isınmanın ardından pas çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. M.Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise rejenerasyon çalışmalarına yöneldi. Bu durum, oyuncuların hem fiziksel kondisyonunu korumak hem de sakatlık riskini azaltmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

John Duran Takımla Beraber Çalışmaya Başladı

Fenerbahçe'de genç futbolcu John Duran, antrenman itibarıyla bireysel programının büyük kısmını tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara katılmaya başladı. Duran, antrenmanın ilk bölümünde yer alarak pas çalışmasına katıldı ve ardından bireysel programına devam etti. Bu gelişme, Duran'ın takımın maç kadrosuna dahil olma yolunda önemli bir adım atması olarak yorumlanıyor. Genç oyuncunun bu süreçteki performansı, teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor ve Stuttgart maçı öncesinde takımın güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Takım, VfB Stuttgart karşısında galip gelerek Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bu maç, hem oyuncuların performansı hem de teknik ekibin stratejileri açısından büyük önem taşıyor.