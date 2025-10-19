Zecorner Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 Mağlup Oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kayserispor, evinde ağırladığı Samsunspor'a 3-1'lik skorla yenildi. Bu sonuç, Kayserispor'un sezonun ilk yarısında yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne sererken, maç sonrası yapılan basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Radomir Djalovic: "İlk Yarıda İyi Pozisyonlar Yakaladık"

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirtti. Djalovic, "İlk yarıda fena değildik, bazı pozisyonlar yakaladık fakat bunları değerlendiremedik. Rakibimiz, bu fırsatları değerlendirdiği için maçı kazanmayı başardı. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol, bizim için büyük bir dezavantaj oldu" dedi. Djalovic, oyuncularından Ramazan'ın sakatlık yaşadığını ve bu durumun oyunun seyrini etkilediğini ifade etti.

Öğrenme Süreci ve Gelecek İhtimalleri

Djalovic, Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getirerek, "Denswil ve Carole'nin sakatlıkları da performansımızı etkiledi. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki karşılaşmamıza sıkı bir şekilde hazırlanacağız. Sürekli maç oynamak, takımın adaptasyonunu zorlaştırıyor, ancak elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Thomas Reis: "İkinci Yarıda Oyun Kontrolünü Ele Aldık"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Zecorner Kayserispor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi. Reis, "Hoca değişikliği yapan takımlara karşı oynamanın zorlukları var. Bu gibi özel maçlarda takımın yeni hocanın stiline göre hazırlanması her zaman zordur. İlk yarıda bazı boşluklar verdik, ancak sonrasında attığımız gol oyunun dengelerini değiştirdi" dedi.

Galibiyet ile İleriye Dönük Planlar

Reis, ikinci yarıda takımın performansının önemli ölçüde arttığını ve bu süreçte üç gol bulduklarını belirtti. "Defansif bir hata sonucu gol yedik. Bu tür goller beni rahatsız ediyor. Ancak aldığımız galibiyet için mutluyum ve takımımı tebrik ediyorum. Şimdi, önümüzdeki Kiev karşılaşması için en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla birlikte Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısında yaşadığı zorlukları aşmak için çaba sarf ederken, Samsunspor ise önemli bir galibiyet elde ederek moral buldu. Her iki takımın da gelecek maçlara yönelik hazırlıkları devam edecek.