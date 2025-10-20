Arda Güler, Maç Sonunda Beklenmedik Bir İstekle Karşılaştı

İspanyol LaLiga’nın 9. haftasında, Real Madrid’in Getafe karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetin ardında, genç futbolcu Arda Güler’in önemli bir rolü bulunuyor. Kylian Mbappe’nin attığı tek golün asistini yapan Arda, maç sonunda ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Top toplayıcı bir çocuğun, onun şortunu istemesi, hem Arda’yı hem de izleyenleri şaşırttı.

Maçın Öne Çıkanları

Real Madrid, Getafe’ye karşı oynadığı mücadelede, 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler’in katkısıyla galibiyeti elde etti. Genç oyuncu, Mbappe’ye yaptığı asistle bu sezonki gol katkısını yediye yükseltti. Arda, LaLiga’da Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Şort İsteği ve Tepkisi

Maçın ardından yaşanan bir diyalog ise sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. LaLiga’nın resmi hesapları, Arda Güler ile top toplayıcı çocuk arasında geçen konuşmayı paylaştı. Görüntülerde, çocuk Arda’ya yaklaşarak “Şortunu istiyorum” dediğinde, genç futbolcu önce şaşkınlık yaşadı. Ancak kısa bir süre sonra gülümseyerek çocuğa sarıldı ve ardından soyunma odasına doğru yöneldi.

Bu olay, genç oyuncunun alçakgönüllü tavrını ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Arda Güler, hem futbol sahasındaki yetenekleriyle hem de dışarıdaki tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Real Madrid taraftarları, genç yeteneğin bu tür anılar biriktirmesinin, onun kişisel gelişimine de katkı sağlayacağını düşünüyor.