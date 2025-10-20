Dolar
İBB Soruşturmasında Divan Otelleri Genel Müdürü İfadesine Çağrıldı

İBB Soruşturmasında Divan Otelleri Genel Müdürü İfadesine Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, soruşturma çerçevesinde "şüpheli" olarak ifadesine çağrıldı. Bu durum, soruşturmanın seyrini etkileme potansiyeli taşıyor ve kamuoyunun dikkatini bir kez daha İBB üzerindeki yolsuzluk iddialarına çekiyor.

Murat Tomruk Adliyeye Gitti

Edinilen bilgilere göre, Murat Tomruk’a adli merciler tarafından yapılan çağrı, emniyet birimleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Tomruk'un, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Bu durum, soruşturmanın kapsamına dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. İBB yolsuzluk soruşturması, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

Soruşturmanın Arka Planı

İBB yolsuzluk soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali işlemleri ve ihale süreçleri üzerindeki iddiaları araştırmak amacıyla başlatılmıştı. Soruşturma, birçok kişi ve kurumun ifadelerine başvurulmasını gerektiren karmaşık bir yapıya sahip. Bu bağlamda, Murat Tomruk'un ifadesinin alınması, soruşturmanın ilerleyen aşamaları için kritik bir öneme sahip olabilir.

Gelişmelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı diğer yönetim birimleri ve iş insanları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Kamuoyunda bu konuda yapılacak açıklamalar, soruşturmanın gidişatı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Tomruk'un ifadesinin ardından, soruşturmanın seyrine dair yeni verilerin ortaya çıkması olası görünüyor.

