IKEA'dan Milyon Dolarlık Orman Yatırımı

IKEA'nın en büyük franchise sahibi olan Ingka Investments, sürdürülebilir hammadde kaynaklarını güvence altına almak amacıyla Letonya ve Estonya'da 720 milyon euro (840 milyon dolar) değerinde orman arazisi satın alacağını duyurdu. Bu yatırım, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım Detayları

Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ingka Group’un yatırım kolu olan Ingka Investments'ın, İsveç Orman Sahipleri Derneği Sodra’dan yaklaşık 153 bin hektar (380 bin dönüm) arazi satın alacağı belirtildi. Satın alınan arazinin yaklaşık yüzde 90’ının ormanlarla kaplı olduğu ifade edildi. Şirket, bu yatırımın yerel değer zincirlerini güçlendirme ve sürdürülebilirlik stratejileri ile uyumlu olduğunu vurguladı.

Uzun Vadeli Hedefler

Ingka Yönetim Müdürü Peter van der Poel, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin orman yönetimi ve IKEA’nın yenilenebilir malzeme tedarikine dair "nesiller boyu bir bakış açısı" benimsediğini belirtti. Bu yatırım planı, Baltık bölgesindeki kereste ve panel üreticileriyle iş birliği yaparak odunun bölgede işlenmesini de kapsıyor. Böylece yerel ekonomilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mevcut Orman Yönetimi

Ingka Group, 31 ülkede IKEA mağazalarını işleten ve küresel IKEA perakende satışlarının yüzde 87’sini gerçekleştiren bir yapı olarak, şimdiden yedi ülkede 331 bin hektar orman arazisi yönetmektedir. Şirket, ayrıca bir hayır kurumu tarafından yönetiliyor ve kârını temettü ödemek yerine iş ve sürdürülebilirlik projelerine yeniden yatırmayı tercih ediyor.

Son Dönem Yatırımları

Bu satın alma ile birlikte Ingka'nın son dönemdeki toplam yatırım miktarı 1 milyar euroyu aşmış durumda. Şirket, yakın zamanda yapay zekâ tabanlı lojistik platformu Locus'u, Manhattan'daki yeni bir IKEA mağazası için ofis ve perakende alanı ile gıda atıklarını yenilenebilir doğal gaza dönüştüren Vanguard Renewables’a azınlık hissesini satın aldı. Bu tür yatırımlar, Ingka'nın sürdürülebilirlik vizyonunu daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Kooperatifin Değer Artışı

Sodra CEO’su Lotta Lyra, yapılan satışın kooperatifin üyelerinin İsveç’teki ormanlarının değerini artırmaya odaklanmalarını sağlayacağını ifade etti. Ancak, bu anlaşmanın hâlâ düzenleyici onaylara tabi olduğu belirtildi. Ingka'nın bu stratejik yatırımı, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik kalkınma açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.