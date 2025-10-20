Bakan Kacır: Teknoparklarda 2 Milyar Dolardan Fazla Satış Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi'nde düzenlenen Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, akademisyenlerin teknoparklarda gerçekleştirdiği girişimlerin toplamda 2 milyar dolardan fazla ürün ve hizmet satışı yaptığını duyurdu. Bu başarı, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki ilerlemesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü

Bakan Kacır, konuşmasında bilimin insanlık tarihindeki yerini vurgulayarak, toplumların her dönemde bilimi bir araç olarak kullandığını belirtti. Bilim sayesinde insanlığın birçok alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Kacır, son 50 yılda artan bilimsel bilgi birikiminin insanlık için yeni ufuklar açtığını söyledi. Bilimsel gelişmelerin toplumsal dönüşüm ve ekonomik sıçrama için kritik bir dayanak oluşturduğuna dikkat çekti.

Teknopark Sayısındaki Artış ve Girişimcilik

23 yıl önce Türkiye'de yalnızca iki teknopark bulunduğunu hatırlatan Kacır, bu sayının günümüzde 113'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin, yapay zekâdan biyoteknolojiye, temiz enerjiden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda kapasite geliştirdiğini belirten Kacır, bu alanlardaki ülkelerin geleceği şekillendirme gücüne sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, teknoparklarda hayata geçirilen 2 bin 200 girişimle birlikte, bu girişimlerin önemli bir ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.

Yerli ve Milli Üretim Vurgusu

Bakan Kacır, yerli ve milli üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki açılışta, kozmetik ve takviye edici gıda üretiminde faaliyet gösterecek olan UniKentPharma'nın bu bağlamda önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin zengin botanik mirasını yüksek katma değere dönüştürme hedefi doğrultusunda, yerel bitkisel ürünlere yönelik teşviklerin artırılacağını belirtti.

Sağlık Sektöründe Yenilikçi Gelişmeler

Konuşmasında sağlık sektöründeki dönüşüme de değinen Bakan Kacır, ResearchKent adlı altyapının sağlık alanında önemli yenilikler getireceğini kaydetti. İnsan Genom Projesi gibi önemli projelerin ardından, günümüzde genom analizlerinin çok daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilebildiğini söyleyen Kacır, bu gelişmelerin kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerine zemin hazırladığını vurguladı.

Tarım ve Gıda Güvenliği Üzerine Stratejiler

Gıda güvenliğinin tarih boyunca medeniyetlerin kaderini belirlediğini belirten Kacır, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunların gıda arzını tehdit ettiğini ifade etti. GreenKent adlı altyapının, dikey tarım uygulamalarıyla gıda üretiminde sürdürülebilir bir model sunacağını açıkladı. Bu projenin, gıda güvenliğini artırmak ve tarımsal üretimi daha dayanıklı hale getirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Açılış töreninin ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi'ni ziyaret etti ve burada kullanılan son teknoloji ürünleri hakkında bilgi aldı. Bu tür yatırımlar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümüne yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.