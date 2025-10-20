Tezgahlarda Hamsi Şenliği: Fiyatlar 70 Liraya Düştü

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavrit fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Hamsi fiyatlarının 70 liraya kadar gerilemesi, balık severlerin yüzünü güldürdü ve tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Balık Avı Sezonunun Başlangıcı ve Hamsi Fiyatlarındaki Değişim

Balık avı sezonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Eylül itibarıyla başladı. Sezonun başlangıcında hamsi fiyatları, kilogram başına 300 liraya kadar yükselmişti. Ancak, avlanma miktarındaki artış ile birlikte, hamsinin fiyatı hızla düşmeye başladı. İlk olarak 100 liraya gerileyen fiyatlar, bazı balıkçılarda 70 liraya kadar düştü. Bu durum, hamsinin bol olduğu bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

Vatandaşların Hamsiye Yönelik Talepleri Artıyor

Hamsi fiyatlarının düşmesi, balık tezgahlarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, hamsinin tam mevsiminde olduğunu belirterek, bu lezzeti bolca tüketmenin önemine dikkat çekti. Uzun kuyruklar oluşturan balık severler, taze hamsi almak için sabırsızlanıyor. Hamsinin besin değeri ve lezzeti, özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Balıkçılar ve Sezonun Getirdikleri

Balıkçılar, bu sezonun bereketli geçeceğini ifade ediyor. Artan hamsi avı ile birlikte, hem fiyatlarda düşüş yaşanması hem de talebin artması, sektörde olumlu bir etki yaratıyor. Hamsi, özellikle ekonomik fiyatıyla da dikkat çekerken, sofraların vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Balık sezonunun ilerleyen günlerinde diğer balık türlerinde de fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu.

Bu durum, balık pazarlarında hareketliliği artırırken, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balığa ulaşmasını sağlıyor. Hamsi şenliği olarak adlandırılan bu dönem, hem balıkçılar hem de tüketiciler için keyifli bir süreç olarak öne çıkıyor.