Dolar
41,9690 %0,23
Euro
48,9401 %0,43
Gram Altın
5.837,18 % 1,92
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Okunma Süresi: 2 dk

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, rutin devriye sırasında şüpheli bir aracı durdurarak önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, aracın bagajında 3 bin 755 şişe gümrük kaçağı parfüm bulundu. Ele geçirilen bu lüks markalara ait parfümlerin piyasa değerinin 1,5 milyon TL civarında olduğu belirlendi.

Operasyonun Detayları

KOM ekipleri, durdurdukları araçta kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, bagajda gizlenmiş halde bulunan parfüm şişeleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Ele geçirilen ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığı vurgulanarak, bu sahte parfümlerin imha edileceği belirtildi. Kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılıkla Mücadeledeki Rolü

Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların önemine dikkat çekerek, yıllık bazda milyonlarca liralık kaçakçılığı engellediklerini açıkladı. Kaçak parfüm ticareti, hem ekonomik kayıplara hem de halk sağlığına yönelik tehditler oluşturduğundan, bu tür operasyonların devam edeceği ifade edildi. KOM ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle kaçakçıların faaliyetlerini engellemeyi sürdürüyor.

Bu operasyon, Kütahya'daki kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Yetkililer, halkı sahte ürünlere karşı bilinçlendirmek ve yasal olmayan ticaretin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Beklentisi
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Beklentisi
#Gündem / 20 Ekim 2025
Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
#Politika / 20 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İBB Soruşturmasında Divan Otelleri Genel Müdürü İfadesine Çağrıldı
İBB Soruşturmasında Divan Otelleri Genel Müdürü İfadesine Çağrıldı
Gündem
11. Yargı Paketi Son Durum
11. Yargı Paketi Son Durum
Fatih Ürek 6 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor
Fatih Ürek 6 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor
Bakan Kacır: Teknoparklarda 2 Milyar Dolardan Fazla Satış Yapıldı
Bakan Kacır: Teknoparklarda 2 Milyar Dolardan Fazla Satış Yapıldı
Arda Güler, Maç Sonunda Beklenmedik Bir İstekle Karşılaştı
Arda Güler, Maç Sonunda Beklenmedik Bir İstekle Karşılaştı
IKEA'dan Milyon Dolarlık Orman Yatırımı
IKEA'dan Milyon Dolarlık Orman Yatırımı
Melek Mosso'dan Şaşırtan Ayrılık Açıklaması
Melek Mosso'dan Şaşırtan Ayrılık Açıklaması
Ormanlar Küllerinden Doğuyor: Yanan Alanlar Yeniden Yeşeriyor
Ormanlar Küllerinden Doğuyor: Yanan Alanlar Yeniden Yeşeriyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft