Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, rutin devriye sırasında şüpheli bir aracı durdurarak önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, aracın bagajında 3 bin 755 şişe gümrük kaçağı parfüm bulundu. Ele geçirilen bu lüks markalara ait parfümlerin piyasa değerinin 1,5 milyon TL civarında olduğu belirlendi.

Operasyonun Detayları

KOM ekipleri, durdurdukları araçta kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, bagajda gizlenmiş halde bulunan parfüm şişeleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Ele geçirilen ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığı vurgulanarak, bu sahte parfümlerin imha edileceği belirtildi. Kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılıkla Mücadeledeki Rolü

Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların önemine dikkat çekerek, yıllık bazda milyonlarca liralık kaçakçılığı engellediklerini açıkladı. Kaçak parfüm ticareti, hem ekonomik kayıplara hem de halk sağlığına yönelik tehditler oluşturduğundan, bu tür operasyonların devam edeceği ifade edildi. KOM ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle kaçakçıların faaliyetlerini engellemeyi sürdürüyor.

Bu operasyon, Kütahya'daki kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Yetkililer, halkı sahte ürünlere karşı bilinçlendirmek ve yasal olmayan ticaretin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını artırmayı hedefliyor.