Nevşehir Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Dijital Vize İşlemleri Başladı

Nevşehir Belediyesi, toplu ulaşımda önemli bir adım atarak Nev Kart vize işlemlerini dijital ortama taşıdı. Bu yenilikle birlikte, öğrenci ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, kart vizeleme işlemleri için fiziki merkezlere gitmek zorunda kalmadan, online platform üzerinden başvuru yapabilecekler. Bu uygulama, vatandaşların zamanını tasarruf etmelerini sağlarken, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunuyor.

Nev Kart Vize İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Artık vatandaşlar, süresi dolan Nev Kart'larını kişiselleştirme merkezine gitmeden, www.nevkart.com.tr internet adresi üzerinden kolayca vizeleyebilecekler. Siteye üye girişi yapan kullanıcılar, kart vizeleme ekranından hem kendi kartlarını hem de aile üyelerine ait kartları tanımlayarak, Nev Kart'larının vize süresini bir yıl süreyle uzatabilecekler. Bu sistem, toplu ulaşımda bekleme sürelerini azaltarak, kullanıcıların işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Uygulamadan Kimler Faydalanabilecek?

Online vize uygulamasından sadece indirimli kart kullanan öğrenciler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar yararlanabilecek. Bu gruptaki kullanıcılar, kişiselleştirme merkezine gitmeden, akıllı telefonları ve internet bağlantıları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirme imkânına sahip olacaklar. Böylece, ulaşım alanında sağlanan bu dijital dönüşüm, özellikle yaşlı bireyler ve gençler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte Nevşehir'deki toplu ulaşım sisteminin daha verimli hale gelmesi bekleniyor. Dijital işlemlerin artması, hem maliyetlerin düşmesine hem de hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacak. Bu yenilik, diğer şehirlerde de benzer uygulamaların hayata geçirilmesi için bir örnek teşkil edebilir.

Nevşehir Belediyesi, toplu ulaşımda teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Dijital platform üzerinden yapılan işlemler, hem güvenli hem de hızlı bir alternatif sunarak, toplu taşıma kullanıcılarının memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.