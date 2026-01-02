Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Olacak?

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli olan 17 Pro Max, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çift ekranlı tasarımı ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken bu model, kullanıcıların merakla beklediği bilgi akışını tetikledi. Özellikle Türkiye'deki teknoloji tutkunları, Xiaomi 17 Pro Max'ın ülkemize ne zaman geleceğini ve satış fiyatının ne olacağını sorgulamaya başladı. Bu haberimizde, modelin özellikleri ve Türkiye'deki gelişimi hakkında detaylı bilgi sunacağız.

Xiaomi 17 Pro Max Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Xiaomi 17 Pro Max, 25 Eylül 2025 tarihinde Çin'de tanıtılarak satışa sunuldu. Ancak, modelin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Xiaomi Türkiye, bu konuda kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Dolayısıyla, kullanıcılar modelin Türkiye'ye ne zaman geleceğini merakla beklemeye devam ediyor.

Xiaomi 17 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için Xiaomi 17 Pro Max, yalnızca yurt dışı satış kanallarında mevcut. Türkiye'ye girmesi durumunda, cihazın fiyatının vergiler, IMEI kaydı ve distribütör maliyetleriyle birlikte 70 bin TL ve üzeri seviyelerden başlaması bekleniyor. Çin'deki başlangıç fiyatı ise yaklaşık 5999 yuan olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlandırma, Türkiye pazarındaki ekonomik koşullar ve vergi düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda değişkenlik gösterebilir.

Xiaomi 17 Pro Max Özellikleri

Xiaomi 17 Pro Max, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Modelin ekranı 6.9 inç LTPO AMOLED panel ile donatılmış ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın koruma katmanı ise Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 ile güçlendirilmiş. İkinci arka ekranı ise 2.9 inç LTPO AMOLED olarak tasarlanmış. İşlemci olarak Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılıyor. Cihaz, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi ile çalışmakta ve 12GB ile 16GB RAM seçenekleri sunmaktadır. Depolama alanı ise 512GB ile 1TB arasında değişiyor ve UFS 4.1 teknolojisiyle destekleniyor.

Kamera sistemine gelince, Xiaomi 17 Pro Max, 50 MP'lik ana kameraya, 50 MP telefoto kameraya ve 50 MP ultra geniş kameraya sahip. Ön kamera da 50 MP çözünürlüğünde. Cihazın bataryası 7500 mAh kapasitesinde ve 100W hızlı şarj desteği ile geliyor. Ayrıca, 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 gibi güncel teknolojiler bulunuyor. Su dayanıklılığı ise IP68 sınıfıyla sağlanmış. Kullanıcı deneyimini artırmak için stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteği de mevcut.

Farklı renk seçenekleriyle sunulacak olan Xiaomi 17 Pro Max, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir seçenek oluşturuyor. Cihazın Türkiye'ye giriş tarihi ve fiyatı netleştiğinde, kullanıcıların ilgisi daha da artacak.