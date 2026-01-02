Dolar
43,0398 %0.18
Euro
50,5976 %0.03
Gram Altın
5.984,40 % 0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı

Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk’ün durumu, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni bir kararla yeniden gündeme geldi. Bakanlık, Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki kayyum uygulamalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Ahmet Türk'ün Beraati ve Dava Süreci

DEM Partisi üyesi Ahmet Türk, 23 Ekim 2022 tarihinde Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Türk’ün suçlamalarına ilişkin “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesini sundu. Türk, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te yaptığı konuşmada, Kürt özgürlük mücadelesine dair ifadeler kullanmıştı. Bu konuşma, 2022 yılında kendisine karşı dava açılmasına neden olmuştu. Davanın sonucu, Ahmet Türk’ün Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2022 tarihinde atanan kayyumun durumunu etkileyen önemli bir gelişme oldu.

Devlet Bahçeli’nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah gazetesine verdiği röportajda, Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Türk’ün PKK ile diyalogların kurulmasına katkı sağladığını belirterek, “Görevine iade edilmeli” dedi. Bu açıklama, Mardin'deki kayyum uygulamalarına yönelik kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

CHP'den Tepki ve Kayyum Uygulamaları Üzerine Eleştiriler

İçişleri Bakanlığı'nın, Ahmet Türk’ün beraat etmesinin ardından kayyum Tuncay Akkoyun’un görev süresini uzatma kararı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından eleştirildi. Emir, kayyum uygulamalarının demokratik bir süreçle bağdaşmadığını belirterek, “Yanlış teşhisle doğru tedavi olmaz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kürt sorunu, özünde bir demokrasi ve hukuk sorunudur” diyerek, bu konudaki hukuksuzlukların devam etmesi durumunda toplumsal barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Emir, kayyum rejiminin son bulmadan ve seçilmişlerin iradesine saygı gösterilmeden, sağlıklı bir toplumsal diyalog ve barış ortamının oluşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye’deki siyasi atmosferde kayyum uygulamalarının tartışılmasına ve yerel yönetimlerin işleyişine dair endişelerin artmasına yol açtı.

#Ahmet Türk
#Dem Parti
#Kayyum
#Mardin
#Mhp
Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Olacak?
Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Olacak?
#Gündem / 02 Ocak 2026
Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu, Ameliyata Alındı
Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu, Ameliyata Alındı
#Magazin / 02 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Nevşehir Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Dijital Vize İşlemleri Başladı
Nevşehir Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Dijital Vize İşlemleri Başladı
Gündem
İbrahim Tatlıses'in Ziyareti Sonrası Galip Öztürk'ün Aile Hayatı Gündeme Geldi
İbrahim Tatlıses'in Ziyareti Sonrası Galip Öztürk'ün Aile Hayatı Gündeme Geldi
İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı
İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
Samsun Tütünü Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel
Samsun Tütünü Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da Görüştü
Mehtap Bayri'nin Zeytinyağı Markası: Hobisi İşi Haline Geldi
Mehtap Bayri'nin Zeytinyağı Markası: Hobisi İşi Haline Geldi
iPhone 17 Pro Kullanıcıları Gizemli Bir Ses Sorunu İle Karşılaşıyor
iPhone 17 Pro Kullanıcıları Gizemli Bir Ses Sorunu İle Karşılaşıyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft