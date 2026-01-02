Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk’ün durumu, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni bir kararla yeniden gündeme geldi. Bakanlık, Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki kayyum uygulamalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Ahmet Türk'ün Beraati ve Dava Süreci

DEM Partisi üyesi Ahmet Türk, 23 Ekim 2022 tarihinde Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Türk’ün suçlamalarına ilişkin “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesini sundu. Türk, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te yaptığı konuşmada, Kürt özgürlük mücadelesine dair ifadeler kullanmıştı. Bu konuşma, 2022 yılında kendisine karşı dava açılmasına neden olmuştu. Davanın sonucu, Ahmet Türk’ün Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2022 tarihinde atanan kayyumun durumunu etkileyen önemli bir gelişme oldu.

Devlet Bahçeli’nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah gazetesine verdiği röportajda, Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Türk’ün PKK ile diyalogların kurulmasına katkı sağladığını belirterek, “Görevine iade edilmeli” dedi. Bu açıklama, Mardin'deki kayyum uygulamalarına yönelik kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

CHP'den Tepki ve Kayyum Uygulamaları Üzerine Eleştiriler

İçişleri Bakanlığı'nın, Ahmet Türk’ün beraat etmesinin ardından kayyum Tuncay Akkoyun’un görev süresini uzatma kararı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından eleştirildi. Emir, kayyum uygulamalarının demokratik bir süreçle bağdaşmadığını belirterek, “Yanlış teşhisle doğru tedavi olmaz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kürt sorunu, özünde bir demokrasi ve hukuk sorunudur” diyerek, bu konudaki hukuksuzlukların devam etmesi durumunda toplumsal barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Emir, kayyum rejiminin son bulmadan ve seçilmişlerin iradesine saygı gösterilmeden, sağlıklı bir toplumsal diyalog ve barış ortamının oluşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye’deki siyasi atmosferde kayyum uygulamalarının tartışılmasına ve yerel yönetimlerin işleyişine dair endişelerin artmasına yol açtı.