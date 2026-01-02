Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu, Ameliyata Alındı

Rektum kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bugün ameliyat olacağını duyurdu. 47 yaşındaki Vahapoğlu, hastalığı hakkında detayları paylaşarak takipçileriyle duygusal bir bağ kurdu.

Hastalık Sürecini Paylaştı

Vahapoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, rektum kanseri teşhisini koyan süreci anlattı. Geçtiğimiz günlerde 3. kemoterapisini tamamladığını belirten Vahapoğlu, “Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.” ifadelerini kullandı.

Sunucu, sağlık durumuyla ilgili olarak, “Çok şükür 3. kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım.” şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmanın önemine vurgu yaparak, “Kontrollerinizi aksatmayın.” uyarısında bulundu.

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

Ameliyat sürecine yönelik hazırlıklarını titizlikle sürdüren Vahapoğlu, geçmiş günlerde tedavi planında bir değişiklik yapıldığını ve ameliyata gireceğini açıkladı. Bugün gerçekleşecek operasyon öncesi sosyal medya hesabından ameliyat önlüğü ile bir fotoğraf paylaşan ünlü sunucu, “Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji” notunu ekleyerek takipçilerine motivasyon dolu bir mesaj iletti.

Ece Vahapoğlu’nun sağlık durumu ve tedavi süreci, hayranları ve takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ünlü sunucunun tedavi sürecindeki durumu ve ameliyat sonrası gelişmeler merakla bekleniyor.