2026 Asgari Ücret Zammı için Geri Sayım Başladı

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım süreci başlamış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik bir ekiple, enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve ekonomik göstergeleri değerlendirerek yeni asgari ücreti belirleyecek. Bu süreç, milyonlarca çalışanın alım gücünü doğrudan etkileyecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Aralık ayında bir dizi toplantı gerçekleştirerek 2026 yılı asgari ücretini netleştirecek. Bu toplantılarda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri, işçilerin taleplerini masaya taşıyacak. Toplantıların sonunda belirlenen yeni asgari ücret, Aralık ayı sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

2026 Asgari Ücretine Etki Eden Faktörler

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve ekonomik göstergeler önemli bir rol oynayacak. Geçtiğimiz yıl belirlenen asgari ücret, çalışanların alım gücünü desteklemişken, işverenlerin maliyetlerini de etkiledi. Bu bağlamda, yüksek enflasyon oranları ve geçim endeksleri, zam oranının belirlenmesinde kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Mevcut Asgari Ücret ve Olası Artışlar

2025 yılında uygulanan asgari ücret, brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmişti. İşverenin aylık maliyeti ise 30.621,48 TL olarak hesaplanmıştı. 2026 yılı için asgari ücretin belirlenmesi süreçlerinde, çeşitli zam oranları üzerinde de duruluyor. Örneğin, asgari ücrete %20 zam gelmesi durumunda net ücretin 26.524 TL olabileceği tahmin ediliyor. %25 zam durumunda bu rakam 27.630 TL'ye, %30 zam durumunda ise 28.735 TL'ye yükselebilir.

Asgari ücret, bir işçiye bir iş günü karşılığında ödenebilecek en düşük ücreti temsil ederken, belirlenmesi süreci, hem işçi hem de işveren açısından büyük önem taşımaktadır. 2026 yılı asgari ücretinin nasıl şekilleneceği, yapılacak toplantılarda ortaya çıkacak ve bu durum, ekonomik dengenin sağlanmasında da etkili olacaktır.