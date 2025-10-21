Dolar
İstanbul'da 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Soruşturmasında CHP Milletvekillerinin Dosyaları Ayrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması çerçevesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında yürütülen rüşvet iddialarına dair soruşturma dosyası ayrıldı. Bu dosyanın, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı.

İddiaların Arka Planı

19 Temmuz 2024 tarihinde, Karabat ve Bulut'un rüşvet aldıkları yönündeki iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, yerel ve ulusal düzeyde önemli yankılar uyandırdı. İlgili vekillerin, siyasi konumları ve kamuoyundaki etkileri göz önüne alındığında, bu gelişmelerin hukuki sürecin yanı sıra siyasi dinamiklere de etki edeceği öngörülüyor.

Dosya Ayrılması ve Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda Karabat ve Bulut'un dosyalarını ayırarak, bu konudaki yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Bu adım, soruşturmanın daha geniş bir çerçevede ele alınmasını sağlayacak. Özellikle Ankara'da yapılacak işlemler, soruşturmanın ilerleyişi açısından kritik bir öneme sahip.

Kamuda Yansımaları

Bu gelişmeler, Türkiye'de siyasi partiler arasındaki gerginliğin artmasına neden olabilir. CHP'nin iki milletvekilinin adı geçerken, suçlamaların ciddiyeti ve soruşturmanın seyrinin kamuoyunda nasıl karşılanacağı merak ediliyor. Özellikle rüşvet iddialarının, Türkiye'deki siyasi iklim üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir.

Öte yandan, bu durum, ilgili milletvekillerinin kendilerini savunma hakkını kullanmaları için yeni bir fırsat doğuracak. Siyasi partiler arasında oluşan bu tür çatışmalar, Türkiye'nin demokratik süreçleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Soruşturmaya dair gelişmeler, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi ile güncellenmeye devam edecek.

