iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımında Önemli Değişiklik

Apple, iOS 26.1, iPadOS 26.1 ve macOS 26.1'in dördüncü beta sürümünü duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların "Liquid Glass" arayüz tasarımını özelleştirmesine olanak tanıyan yeni bir ayar sunuyor. Şirket, bu değişikliği kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirdi. MacRumors'un haberine göre, yaz boyunca gerçekleştirilen beta testleri esnasında bazı kullanıcıların Liquid Glass tasarımında daha opak bir görünüm talep ettiği belirlendi.

Yeni Özelleştirme Seçenekleri

iOS 26.1 Beta 4 ile birlikte sunulan yeni ayar, Liquid Glass tasarımının saydamlığını kullanıcıların isteğine göre ayarlama imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, iki farklı görünüm seçeneği arasında tercih yapabiliyor. Şeffaf görünüm, mevcut Liquid Glass tasarımında düğmelerin, çubukların ve menülerin arka planını daha fazla sergileyerek daha saydam bir görünüm sunuyor. Öte yandan, renkli görünüm seçeneği, Liquid Glass tasarımının opaklığını artırarak arayüze zenginlik ve daha fazla kontrast kazandırıyor.

Uygulama Alanı ve Erişim

Yeni ayarın uygulanabilirliği, uygulamalar ve kilit ekranı bildirimleri dahil olmak üzere işletim sisteminin genelinde geçerli. Kullanıcılar, bu özelliği iOS ve iPadOS cihazlarında "Ayarlar > Ekran ve Parlaklık" menüsünden veya Mac'lerinde "Sistem Ayarları > Görünüm" bölümünden kolayca bulabiliyor. Bu güncelleme, arayüz kişiselleştirmesinin yanı sıra başka yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Diğer Yenilikler

iOS 26.1 sürümündeki diğer dikkat çekici özellikler arasında alarmlar ve zamanlayıcılar için kaydırarak durdurma işlevi, yeni Apple Intelligence dilleri, yeniden tasarlanmış Apple TV uygulama simgesi ve Ayarlar uygulamasında yapılan değişiklikler bulunuyor. Apple, bu güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu değişiklikler, işletim sisteminin daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir hale gelmesine katkı sağlıyor.

