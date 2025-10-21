Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 246 subay istihdam edeceğini duyurdu. Bu alım, 13 muvazzaf ve 233 sözleşmeli subay ile gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin detayları, adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, subay alımı için başvurular ne zaman yapılacak ve hangi şartlar aranmaktadır?

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, subay alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 20 Ekim tarihinde başlayarak, 3 Kasım tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru Şartları

Subay alımına başvurmak isteyen adayların uyması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gerekliliği yer alıyor. Adayların, belirtilen branşlara yönelik en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekiyor. Ayrıca, yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesi ile desteklenmesi şartı aranmaktadır. Eşdeğer bölümlerden mezun olanlar için de YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesinin alınması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Alımın Önemi ve Aday Beklentileri

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştireceği bu alım, güvenlik güçlerinin kadrosunu güçlendirmek amacı taşımaktadır. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. İlgili branşlarda eğitim almış ve gerekli şartları sağlayan pek çok genç, bu sürecin kendileri için bir kariyer kapısı olabileceğini düşünüyor. Subay alım süreci, Türkiye’nin güvenlik alanındaki insan kaynağını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.