Dolar
41,9783 %0,24
Euro
48,7494 %0,45
Gram Altın
5.545,61 % -5,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak
Okunma Süresi: 2 dk

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 246 subay istihdam edeceğini duyurdu. Bu alım, 13 muvazzaf ve 233 sözleşmeli subay ile gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin detayları, adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, subay alımı için başvurular ne zaman yapılacak ve hangi şartlar aranmaktadır?

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, subay alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 20 Ekim tarihinde başlayarak, 3 Kasım tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru Şartları

Subay alımına başvurmak isteyen adayların uyması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gerekliliği yer alıyor. Adayların, belirtilen branşlara yönelik en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekiyor. Ayrıca, yurtdışında öğrenim görenlerin diplomalarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesi ile desteklenmesi şartı aranmaktadır. Eşdeğer bölümlerden mezun olanlar için de YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesinin alınması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Alımın Önemi ve Aday Beklentileri

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştireceği bu alım, güvenlik güçlerinin kadrosunu güçlendirmek amacı taşımaktadır. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. İlgili branşlarda eğitim almış ve gerekli şartları sağlayan pek çok genç, bu sürecin kendileri için bir kariyer kapısı olabileceğini düşünüyor. Subay alım süreci, Türkiye’nin güvenlik alanındaki insan kaynağını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#Seohaber
#Jandarma Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Jandarma Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Alımı
#Subay Alımı
#246 Subay Alımı
#Subay Alımı Şartları
#Subay Alımı Başvuru
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
#Magazin / 21 Ekim 2025
Türkiye'nin "Uzay Vatanı" İçin Tarihi Bütçe Ayrıldı
Türkiye'nin "Uzay Vatanı" İçin Tarihi Bütçe Ayrıldı
#Teknoloji / 21 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Başkan Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Yeşil Vatan Seferberliği Başlattı
Başkan Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Yeşil Vatan Seferberliği Başlattı
Gündem
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır, ne kadar?
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları nasıl yapılır, ne kadar?
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Paribu'dan Yeni Reklam Kampanyası: Kripto, Sizin İçin Kolaylaştırıldı
Paribu'dan Yeni Reklam Kampanyası: Kripto, Sizin İçin Kolaylaştırıldı
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden Ağırlık Antrenmanında Sınır Tanımadı
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden Ağırlık Antrenmanında Sınır Tanımadı
Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak
Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak
VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?
VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft