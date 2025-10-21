2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez sporseverlerle buluşuyor. Spor İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi belli oldu.

47. İstanbul Maratonu Ne Zaman?

Maraton, 2 Kasım 2025 Pazar günü koşulacak. Yarış, her yıl olduğu gibi yine Anadolu Yakası'ndan başlayacak ve Avrupa Yakası'nda son bulacak.

Koşu, profesyonel atletlerin yanı sıra halk koşusu ve 15K gibi farklı kategorilerde binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Hangi Yollar Kapalı Olacak?

Maraton günü İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün açıklayacağı trafik düzenleme planına göre, Boğaziçi Köprüsü başta olmak üzere sahil yolları ve parkur üzerindeki arterlerde saat 06:00’dan itibaren ulaşım kademeli olarak durdurulacak.

Tam kapanacak güzergâhlar şu şekilde olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Altunizade – Beşiktaş sahil yolu

Barbaros Bulvarı

Beşiktaş – Karaköy – Sirkeci güzergâhı

Galata Köprüsü ve çevresi

Eminönü – Yenikapı sahil yolu

Vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

İstanbul Maratonu’nun Özelliği Nedir?

İstanbul Maratonu, Asya ile Avrupa arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Dünya Atletizm Birliği'nin "Gold Label" kategorisinde yer alarak prestijli uluslararası yarışlar arasında bulunuyor.

İlk kez 1 Nisan 1979’da düzenlenen maraton, bu yıl da binlerce yerli ve yabancı sporcuyu bir araya getirecek.