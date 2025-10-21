Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rozet taktığı Dikbayır’ın siyasi geçmişi ve biyografisi, kamuoyunda merak konusu oldu.

Ümit Dikbayır'ın Siyasi Geçmişi

15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Ümit Dikbayır, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yakın bir isim olarak, parti içerisinde uzun süre etkin bir rol üstlendi. TBMM’de bütçe ve maliye konularındaki çıkışlarıyla dikkat çeken Dikbayır, İYİ Parti içerisinde önemli görevler üstlenmişti.

İYİ Parti'den İhraç Süreci

2023 yılında İYİ Parti içindeki tartışmalar sonrasında disipline sevk edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından ihraç edildi. İhraç sonrası bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden Dikbayır, muhalefet çizgisinde hareket ederek Türkiye'nin siyasi gündeminde yer almaya devam etti.

CHP’ye Katılma Nedenleri

Dikbayır’ın CHP’ye katılması, uzun süredir muhalefet cephesinde yürüttüğü temasların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bağımsız milletvekili olarak Meclis’teki muhalefet çalışmalarını sürdüren Dikbayır, özellikle son dönemde CHP'li vekillerle yakın ilişkiler kurmuştu. 21 Ekim 2025 tarihinde CHP grup toplantısına katılarak, Özgür Özel’in elinden rozetini taktırarak geçişini resmileştirdi.

Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılması, siyasi arenada yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Bu durum, hem Dikbayır’ın siyasi kariyerinde hem de CHP için yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.