Dolar
41,9783 %0,24
Euro
48,7494 %0,45
Gram Altın
5.545,61 % -5,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor

Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rozet taktığı Dikbayır’ın siyasi geçmişi ve biyografisi, kamuoyunda merak konusu oldu.

Ümit Dikbayır'ın Siyasi Geçmişi

15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Ümit Dikbayır, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yakın bir isim olarak, parti içerisinde uzun süre etkin bir rol üstlendi. TBMM’de bütçe ve maliye konularındaki çıkışlarıyla dikkat çeken Dikbayır, İYİ Parti içerisinde önemli görevler üstlenmişti.

İYİ Parti'den İhraç Süreci

2023 yılında İYİ Parti içindeki tartışmalar sonrasında disipline sevk edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından ihraç edildi. İhraç sonrası bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden Dikbayır, muhalefet çizgisinde hareket ederek Türkiye'nin siyasi gündeminde yer almaya devam etti.

CHP’ye Katılma Nedenleri

Dikbayır’ın CHP’ye katılması, uzun süredir muhalefet cephesinde yürüttüğü temasların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bağımsız milletvekili olarak Meclis’teki muhalefet çalışmalarını sürdüren Dikbayır, özellikle son dönemde CHP'li vekillerle yakın ilişkiler kurmuştu. 21 Ekim 2025 tarihinde CHP grup toplantısına katılarak, Özgür Özel’in elinden rozetini taktırarak geçişini resmileştirdi.

Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılması, siyasi arenada yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Bu durum, hem Dikbayır’ın siyasi kariyerinde hem de CHP için yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#Chp
#İyi Parti
#Ümit Dikbayır
Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda 2026 Bütçe Teklifini Değerlendirdi
Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda 2026 Bütçe Teklifini Değerlendirdi
#Politika / 21 Ekim 2025
Ayşe Boyner Bebek Sevinci Yaşıyor: Oğluna Rafael Rumi Adını Verdi
Ayşe Boyner Bebek Sevinci Yaşıyor: Oğluna Rafael Rumi Adını Verdi
#Magazin / 21 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul'da 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Soruşturmasında CHP Milletvekillerinin Dosyaları Ayrıldı
İstanbul'da 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Soruşturmasında CHP Milletvekillerinin Dosyaları Ayrıldı
Gündem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 246 Subay Alacak
iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımında Önemli Değişiklik
iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımında Önemli Değişiklik
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz Her Zaman Kazanmak ve Şampiyonluk Elde Etmek"
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz Her Zaman Kazanmak ve Şampiyonluk Elde Etmek"
2026 Asgari Ücret Zammı için Geri Sayım Başladı
2026 Asgari Ücret Zammı için Geri Sayım Başladı
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
Türkiye'nin "Uzay Vatanı" İçin Tarihi Bütçe Ayrıldı
Türkiye'nin "Uzay Vatanı" İçin Tarihi Bütçe Ayrıldı
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft