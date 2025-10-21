Türkiye'nin "Uzay Vatanı" İçin Tarihi Bütçe Ayrıldı

Türkiye, Milli Uzay Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerle uzay alanındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, 2026 yılı için uzay ve havacılık faaliyetlerine yaklaşık 9 milyar lira bütçe tahsis edildi. Türkiye'nin uzay vatanındaki etkinliğini artırmayı planladığı bu kaynak, ülkenin uzay araştırmalarındaki kararlılığını ve gelişimini gözler önüne seriyor.

2026 Yılı Bütçesinde Rekor Kaynak

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Türkiye'nin uzay ve havacılık projelerine ayrılan bütçe, 2025'teki 5 milyar 52 milyon liradan 8 milyar 729 milyon liraya yükselerek tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Bu bütçe, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel misyonlarını yerine getirmesi ve TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi ile birlikte Milli Uzay Programı'nın sürdürülebilirliğini de pekiştiriyor.

Türkiye'nin Uzay Hedefleri

2026 yılı içerisinde, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi kritik sektörlerde yerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Milli Uzay Programı kapsamında, düşük maliyetli küçük uydu platformları gibi inovatif uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, yeni uydu teknolojileri için Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi de planlanıyor. Türkiye, bu alandaki teknoloji üretme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Uluslararası Uzay Kongresi'ne Ev Sahipliği

Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde, dünyanın en büyük uzay etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu kongre, uzay ve havacılık alanındaki uzmanları, akademisyenleri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak. Kongre, Türkiye'nin uluslararası uzay camiasındaki rolünü pekiştirmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Ay Projesi ve Uzay Havacı Uygulama Merkezi

Ayrıca, Türkiye'nin Ay'a ilk temas hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2027 yılında Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor. Uzay hava değişimlerini izleyip modellemek amacıyla kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezi'nin tamamlanması da öngörülüyor. Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) bu projelere katkı sunabilmesi için gelecek yıl için 5 milyar 911 milyon lira bütçe ayrıldığı bildiriliyor.

Sonuç olarak, Türkiye, Milli Uzay Programı çerçevesinde yeni nesil uydu geliştirme alanında uluslararası rekabet edebilir bir marka oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, uzaya erişimin sağlanması, uzay limanı kurulması ve uzay meteorolojisi gibi alanlarda yetkinlik artırılması, Türkiye'nin uzun vadeli stratejileri arasında yer alıyor.