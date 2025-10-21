Dolar
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

14
14
Abone Ol google news
Cem Boyner İkinci Kez Dede Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, kızı Ayşe Boyner'in ilk bebeğini kucaklamasıyla birlikte ailede yeni bir sevinç dalgası yaşanıyor. Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ile birlikte mutlu bir aile tablosu çizerken, Cem Boyner ve Bilgün Sazak da torun heyecanını paylaşıyor.

Cem Boyner ve Aile Geçmişi

Cem Boyner, 1982 yılında Bilgün Sazak ile evlenmiş ve bu evlilikten Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 1992 yılında boşanma kararı alarak ayrı bir yaşam sürmeye başlamıştır. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen Boyner ve Sazak, aile bağlarını güçlü tutmaya özen göstermiştir.

Ayşe Boyner'in Özel Hayatı

Ayşe Boyner, 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile evlenmiş, ancak 2021 yılında boşanmıştır. Boşanmanın ardından Cem Telvi, İdil Yazar ile ilişkisini sürdürmüştür. Ayşe Boyner ise uzun bir süre kalbini boş bırakırken, 2022 yılında sosyal medya üzerinden Chantier Films'in kurucusu Metin Anter ile aşk yaşadığını duyurmuştur. Bu ilişki, Ayşe Boyner'in hayatında yeni bir başlangıca vesile olmuştur.

Yeni Aile Üyesi: Rafael Rumi

Ayşe Boyner, kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenmiş ve çift, haziran sonunda evlenmiştir. Çiftin oğlu Rafael Rumi, geçtiğimiz gün dünyaya gelerek aileye katılmıştır. Bu yeni doğum, Cem Boyner ve Bilgün Sazak için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Emine Boyner'in ardından, aileye katılan ilk erkek torunla birlikte mutlulukları katlanmıştır.

Metin Anter'in Baba Olması

Metin Anter, Rafael Rumi'nin doğumuyla birlikte üçüncü kez baba olmuştur. Daha önce eski eşi Eda Barlas'tan olan Can ve Faruk adlarında iki oğlu bulunmaktadır. Bu durum, Anter'in ailesinde de bir genişleme anlamına gelirken, yeni doğan bebeğin gelişimi tüm aile üyeleri tarafından heyecanla beklenmektedir.

Cem Boyner ve Bilgün Sazak, torunlarıyla birlikte yeni bir döneme adım atarken, aile içindeki mutluluk ve sevgi bağları daha da güçlenmektedir. Boyner ailesinin, yeni nesil ile birlikte yaşadığı bu özel anlar, aile tarihinin yeni bir sayfasını açmaktadır.

