Diploma Davasında Salon Krizi: İmamoğlu Savunma Yapmak İstemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında, duruşma öncesinde yaşanan salon krizi dikkat çekti. Dava, duruşma salonunun kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle gergin bir atmosferde başladı. Avukatlar, basın mensupları ve İmamoğlu'nun destekçileri duruşma salonuna alınmadı, bu durum protestolara yol açtı.

Salon Kapasitesi Sorunu ve Protestolar

Duruşma salonunun küçük olması gerekçesiyle, avukatların ve basın mensuplarının içeri girmesi engellendi. Duruşmayı izlemek isteyen avukatlar, jandarma ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı ve bu durum, kapı önünde protestolara neden oldu. Avukatlar, salonun genişletilmesi talebiyle duruşma hakimine dilekçe sundu. İmamoğlu ise, "Salon değişmezse duruşmaya katılmayacağım" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu açıklamanın ardından, duruşma hakimi salonu terk ederek durumu değerlendirdi.

Salon Değişikliği ve Duruşmanın Seyri

Duruşma hakimi, yaklaşık 15 dakika sonra geri dönerek duruşmanın başka bir salona alınacağını duyurdu. Ancak, İmamoğlu'nun avukatları durumu protesto ederek salonu terk etti. İmamoğlu'nun ailesi ve milletvekilleri de durumu destekleyerek salonu terketti. Ekrem İmamoğlu, avukatlarının kararını doğru bulduğunu ifade ederek, duruşmaya katılmama kararı aldı.

Adil Yargılanma Hakkı Üzerine Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, yargı bürokrasisinin durumu kötüye kullandığını ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Günaydın, avukatların ve İmamoğlu'nun duruşmaya katılmama kararının arkasında durduklarını ifade etti. İmamoğlu'nun zorla salona getirilmesi gerektiğine dair bir soruya Günaydın, "İmamoğlu, olağan koşullar sağlandığında salonda olacaktır" dedi.

İmamoğlu'nun Savunma Yapma İsteği

Duruşmada, İmamoğlu salona getirildiğinde alkışlarla karşılandı. Ancak, durumu protesto eden avukatlar salona girmedi. İmamoğlu, duruşmada yaptığı konuşmada, sekiz aydır hukuksuzluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Anayasal hakları ile ilgili endişelerini dile getiren İmamoğlu, "Savunma yapmak istemiyorum" diyerek duruşmaya katılma isteğinin olmadığını ifade etti. Mahkeme başkanı ise İmamoğlu'na mahkemeye saygılı olması konusunda uyarıda bulundu.

Tutuklu Avukatın Duruşmaya Katılamaması

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına katılamayan tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, mahkemenin SEGBİS ile duruşmaya bağlanma talebine itiraz edildi. İtirazı kabul eden mahkeme, Pehlivan’ın duruşmaya bağlanmasına izin vermedi. Bu durum, İmamoğlu'nun adil yargılanma hakkı konusundaki endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.