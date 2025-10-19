Dolar
CHP Yozgat İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Yozgat İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Yozgat İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Kongre, partinin yerel yönetim yapısını güçlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut il başkanı Abdullah Yaşar, yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kongreye Katılım Yüksekti

Kongreye, partililerin yanı sıra çeşitli illerden gelen CHP üyeleri de katıldı. Yozgat'ta partinin güçlenmesi için bir araya gelen katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kongre sürecinde Abdullah Yaşar, partinin hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulundu. Yaşar, partililere hitap ederken, Yozgat'ta CHP'nin daha da güçlenmesi için gereken adımları atacaklarını vurguladı.

Destek Mesajları

Kongrede konuşma yapan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Abdullah Yaşar ve yönetimine başarılar dileyerek, partinin Yozgat'taki faaliyetlerinin önemine değindi. Arpacı, CHP'nin Türkiye genelinde daha etkin bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, Yozgat'ta yürütülecek projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kongre, partinin geleceği ve yapacağı faaliyetler hakkında umut verici bir atmosferde sona erdi. Abdullah Yaşar, yeniden il başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek, Yozgat'ta CHP'yi daha güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışacaklarının sözünü verdi. Bu seçim, CHP'nin Yozgat'taki varlığını pekiştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

