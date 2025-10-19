Dolar
Haberin Gündemi Politika Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu İnsanlığa Yeni Bir Yön Çizdi

Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu İnsanlığa Yeni Bir Yön Çizdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu İnsanlığa Yeni Bir Yön Çizdi
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu hakkında yaptığı açıklamada, bu önemli etkinliğin dünya genelinden bakanlar, akademisyenler ve üst düzey temsilcileri bir araya getirdiğini belirtti. Emine Erdoğan, forumun doğanın korunması adına kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, “Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden katılımcıları doğanın çağrısında buluşturdu ve insanlığa yeni bir yön çizdi” şeklinde ifadeler kullandı.

İstanbul'da Birleşen Sesler

Emine Erdoğan, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile çevresel sorunlara karşı çözüm önerilerinin tartışıldığı bu forumda önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Forumun, kadim İstanbul'un tarihi dokusunun korunması ve gelecekte sürdürülebilir bir çevre için atılacak adımlar açısından büyük bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, “Kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde bulunuyoruz” dedi.

Çocuklar İçin Daha Temiz Bir Gelecek

Emine Erdoğan, forumun temel amacının çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. “Bu forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum” diye ekleyen Erdoğan, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması konusundaki kararlılığını da vurguladı.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu, çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür etkinlikler, dünya genelindeki farklı ülkelerin çevresel sorunlara karşı ortak çözümler geliştirmesine olanak tanırken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında da kritik bir rol oynamaktadır.

