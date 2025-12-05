30 Bin TL’lik Seyyanen Zam Teklifi Geri Çekildi

Kamuda uzman personele yönelik seyyanen zam düzenlemesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey kamu yöneticileri ve uzmanlara yönelik olarak önerilen 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam teklifinin, ücret adaleti ve çalışma barışını koruma gerekçesiyle geri çekilmesi talimatını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Onaylanan Teklif

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen seyyanen zam düzenlemesi, yaklaşık 30 bin üst düzey kamu görevlisini kapsıyordu. Teklif, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı personeli ve bakanlık uzmanları gibi birçok üst düzey kamu çalışanını hedef alıyordu. Bu düzenleme, kamu sektöründe maaşların belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmüştü.

Erdoğan'ın Geri Çekme Talimatı

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, teklifin kamuoyundaki yankıları üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Toplantıda, seyyanen zam teklifinin tüm detayları ele alındı. Erdoğan, 'ücret adaleti ve çalışma barışının korunması' gerekçesiyle düzenlemenin geri çekilmesi talimatını verdi. Bu gelişmeyle birlikte, üst düzey kamu yöneticilerine yönelik seyyanen zam teklifi Meclis gündeminden çıkarılmış oldu.

Seyyanen Zamın Kapsamı ve Önemi

Seyyanen zam teklifi, kamu çalışanları arasında ücret farklılıklarını azaltma amacı taşırken, aynı zamanda çalışma barışını sağlama hedefini de güdüyordu. Ancak, Erdoğan'ın geri çekme talimatı, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin şu an için mümkün olmadığını gösteriyor. Kamu yönetiminde ücret dengesi sağlamak için farklı yöntemler üzerinde durulması gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, kamu çalışanları arasında farklı beklentilere ve tepkilere yol açabilir.

Sonuç olarak, bu gelişme, kamu sektöründeki ücret politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Seyyanen zam uygulaması, önümüzdeki süreçte yeniden gündeme gelebilirken, kamuoyunda bu konudaki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.