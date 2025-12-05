Dolar
42,5099 %0.01
Euro
49,4910 %-0.22
Gram Altın
5.768,99 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin 2025’in En Tatlı Gündemi: Ünlülerden Peş Peşe Bebek Müjdeleri!

2025’in En Tatlı Gündemi: Ünlülerden Peş Peşe Bebek Müjdeleri!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025’in En Tatlı Gündemi: Ünlülerden Peş Peşe Bebek Müjdeleri!
Okunma Süresi: 3 dk

2025 yılına yaklaşırken, ünlüler dünyasında bebek müjdeleri ardı ardına gelmeye başladı. Çeşitli ünlü çiftler, bebekleriyle birlikte geçirdikleri mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı. Bu yıl, bazı ünlüler ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşarken, bazıları dördüncü kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeklerin doğum tarihleri ve isimleri ise magazin gündeminde geniş yer buldu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Mutlu Haberi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, bebeklerine Mylan adını verdi. Bu haberi sosyal medya üzerinden paylaşan çift, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Karsu'dan İlk Bebek Müjdesi

Şarkıcı Karsu, geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile evlenmişti. Karsu, 11 Nisan 2025'te ilk bebeğini dünyaya getirdi ve oğluna Mike ismini verdi. Bu gelişme, Karsu'nun hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Gizem Karaca'nın Anne Olma Sevinci

Oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda ilk bebeği Leyla Yaz'ı dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İki Ünlü Çiftin Bebek Sevinci

Ünlü çiftlerden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mayıs ayında oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ailelerini genişletti. Diğer yandan, oyuncu Wilma Elles de 2022 yılında evlendiği avukat Mehmet Şah Çelik ile birlikte dördüncü çocuklarını, Leon Mirza'yı, eylül ayında dünyaya getirdi.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural Çifti

Oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, eylül 2025'te ikinci çocukları Demir'e kavuştu. Daha önce de Kemal isminde bir oğulları bulunmaktadır. Bu haber, çiftin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın İlk Çocuğu

Ünlü çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak tarihinde Atlas isminde bir oğul sahibi oldu. Çift, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor ve sosyal medya üzerinden bu mutlu anlarını paylaşıyor.

İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu'nun Kız Çocuğu

Oyuncu İlker Aksum ile eşi Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında bir kız çocuk sahibi oldu. Çift, bebeklerine Lila ismini vererek yeni bir başlangıca adım attı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Oğulları

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, geçtiğimiz eylül ayında Güneş isimli oğullarına kavuştu. Bu mutlu haber, çiftin yakın çevresi ve hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

2025 yılı, ünlüler dünyasında bebek müjdeleriyle dolup taşarken, bu yeni ebeveynler ve aileleri, hayatlarının en özel anlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bebek fotoğrafları ve mutluluk dolu anlar, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

#2025
#Hamile Ünlüler
#Bebek Müjdesi
Meta'nın Metaverse Bütçesinde Yüzde 30'a Varan Kesinti Planı
Meta'nın Metaverse Bütçesinde Yüzde 30'a Varan Kesinti Planı
#Teknoloji / 05 Aralık 2025
PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 Bin Lira Ceza
PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 Bin Lira Ceza
#Spor / 05 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Bengü'nün Kalp Emojili Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Bengü'nün Kalp Emojili Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Magazin
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl İlişkisi Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalar
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl İlişkisi Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalar
EGİAD 35. Yılını Görkemli Bir Geceyle Kutladı
EGİAD 35. Yılını Görkemli Bir Geceyle Kutladı
Emine Erdoğan, Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı
Emine Erdoğan, Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı
Survivor 2026 Gönüllüler Takımında Lina Hourich Kimdir?
Survivor 2026 Gönüllüler Takımında Lina Hourich Kimdir?
Ahmet Çakar Gözaltına Alındı: Olayın Ayrıntıları ve Kimliği
Ahmet Çakar Gözaltına Alındı: Olayın Ayrıntıları ve Kimliği
Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması
Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması
Hatay'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Yakalandı
Hatay'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Yakalandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft