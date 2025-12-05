Dolar
Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Gözaltına Alındı

Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Gözaltına Alındı

Yayınlanma
14
Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Gözaltına Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 46 kişi için verilmiş olup, Sancak'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler merak konusu oldu. Peki, Murat Sancak kimdir ve neden gözaltına alındı? İşte detaylar.

Murat Sancak'ın Gözaltına Alınma Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasının ikinci aşaması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, 'şüpheli finansal işlemler' tespitleri doğrultusunda Murat Sancak'ın da dahil olduğu yedi kişi hakkında yakalama, gözaltı ve el koyma talimatı verildiği belirtildi. Sancak ile birlikte eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eşi ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük gibi isimlerin de gözaltına alındığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde toplamda 35 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yurtdışında bulunduğu ve diğerlerine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Söz konusu soruşturma, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' gerekçesiyle yürütülmektedir.

Murat Sancak'ın Biyografisi

Murat Sancak, 23 Ocak 1968 tarihinde Siirt'te dünyaya gelmiştir ve şu anda 57 yaşındadır. Sağlık teknolojileri, ilaç, hijyen ürünleri ve yazılım sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Sancak, MT Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınmaktadır. İş hayatına Alliance Healthcare'da Satınalma ve Satış Direktörü olarak başlayan Sancak, 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri, 2008 yılında Türkiye’nin en büyük hasta altı bezi fabrikalarından biri olan SAN Sağlık ve 2009'da yeni nesil yazar kasa POS sistemi VERA'yı üreten MT Bilgi Teknolojileri şirketlerini kurdu. Ayrıca, 2017 yılında farmakovijilans alanında faaliyet gösteren Maxicells İlaç firmasını kurarak sağlık alanındaki yatırımlarına devam etti.

Adana Demirspor Başkanlığı Dönemi

Murat Sancak, spor camiasında 2018 yılında Adana Demirspor'un başkanı olarak tanınmaya başlamıştır. Sancak yönetiminde, Adana Demirspor 2020-21 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş, 2023-24 sezonunda ise kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmiştir. Bu süreçte kulüp, şirketleşme adımları atmış, ancak mali sorunlar, puan silme cezası ve kadro değişiklikleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur. Sancak, Türk futbolunda TFF ve hakemlere yönelik sert çıkışlarıyla da dikkat çekmiş, 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray ile oynanan maçta takımını sahadan çekerek tartışmalara neden olmuştur.

