Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Güncellendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 279 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Bu gelişme, enerji piyasasının dinamiklerini ve doğal gaz ticaretinin seyrini etkileyen önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, günlük işlem hacmi ise 11 milyon 79 bin 573 lira olarak kaydedildi.

İşlem Hacmindeki Değişim

Önceki gün işlem hacmi 11 milyon 428 bin 169 lira olarak açıklanmıştı. Bu durum, doğal gaz ticaretindeki dalgalanmaların ve piyasa koşullarının sürekli bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı ile birlikte, gaz ticaret miktarının 776 bin metreküp olduğu belirtildi.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlar

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 993 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 565 lira 46 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatların, piyasada oluşan arz ve talep dengesine göre sürekli değişim gösterdiği biliniyor. Yatırımcılar ve ticaret yapanlar için bu fiyatlar, stratejik kararların alınmasında dikkate alınması gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'nin doğal gaz arzında önemli bir gün yaşandı. Dün, ülkeye toplamda 155 milyon 587 bin 895 metreküp doğal gaz girişi gerçekleştirildi. Bu arada, piyasada arz edilen doğal gaz miktarı ise 155 milyon 513 bin 464 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama çabalarının sürdüğünü ve doğalgaz ticaretinin ülke ekonomisi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.