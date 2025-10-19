Dolar
41,9504 %0,52
Euro
48,9184 %0,83
Gram Altın
5.727,34 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Hollanda Hükümeti, Nexperia'nın Çin Birimi ile Bağlantısını Kesti

Hollanda Hükümeti, Nexperia'nın Çin Birimi ile Bağlantısını Kesti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hollanda Hükümeti, Nexperia'nın Çin Birimi ile Bağlantısını Kesti
Okunma Süresi: 2 dk

Hollanda hükümeti, çip üreticisi Nexperia'nın Çin birimiyle olan bağlantısını keserek, burada çalışanların maaş ödemelerini durdurdu. Bu durum, Nexperia'nın Çin'deki çalışanlarına gönderdiği bilgi notuyla duyuruldu. Notta, şirketin Avrupa merkezinin, Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini engellediği ve maaş ödemelerini durdurduğu belirtiliyor. Nexperia'nın Çin birimi, bu karar nedeniyle derin bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Çin Biriminin Durumu ve Reaksiyonlar

Gönderilen bilgi notunda, Nexperia'nın Çin biriminin bir süredir "acımasız" bir baskı altında olduğu vurgulandı. Ayrıca, mevcut yönetimin şirketin Çin pazarından çekilme hazırlığında olduğuna dair endişeler dile getirildi. Bununla birlikte, Nexperia'nın Çin birimi, ülkedeki müşterilerine hizmeti sürdürebilmek adına kurtarma tedbirleri alarak yerel bir tedarik zinciri oluşturma çabasında olduğu kaydedildi.

Hollanda Hükümetinin El Koyma Kararı

Hollanda hükümeti, Nexperia'ya bu ayın başlarında el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altına aldı. 2019 yılında Çinli Wingtech Technology şirketinin çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya yönelik bu adım, çeşitli yönetim sorunları ve acil işaretler gerekçe gösterilerek gerçekleştirildi. Hükümet yetkilileri, bu işaretlerin Hollanda ve Avrupa'daki kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit ettiğini ifade etti. Nexperia tarafından üretilen ürünlerin acil durumlarda kullanılamaz hale gelmesini önlemek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

ABD'nin İhracat Kontrolü ve Etkileri

Hollanda hükümetinin bu kararı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemelerinin ardından geldi. ABD, çip teknolojilerine yönelik kısıtlamaları genişleterek, "Varlık Listesi"nde yer alan şirketlerin yüzde 50 ortaklık payına sahip oldukları iştirakleri de kontrol altına alma kararı almıştı. Nexperia'nın kontrolünü ele geçiren Hollanda hükümeti, bu adımları atarken, aynı zamanda ABD'nin bu konudaki politikalarından etkilenmiş olabilir.

Nexperia, Tesla ve Apple gibi büyük şirketler için önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyor. ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, ulusal güvenliği tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeye yönelik kısıtlamaları içeriyor. Bu yasayla birlikte, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine getirilen kısıtlamalar, ABD'nin Çin ile rekabet stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Son günlerde yaşanan bu gelişmeler, Nexperia'nın gelecekteki operasyonlarını ve Çin pazarındaki varlığını derinden etkileyebilir. Nexperia'nın eski CEO'su Frans Scheper, Hollanda hükümetinin bu adımını, şirketin Avrupa'daki çip üretimini Çin'e kaydırma endişesiyle ilişkilendiriyor.

Trabzonspor, Merkezefendi Belediyesi'ne Yenildi
Trabzonspor, Merkezefendi Belediyesi'ne Yenildi
#Spor / 19 Ekim 2025
Malatya’da EVTA 4.0 Projesi ile Uluslararası İş Birliği Gerçekleştirildi
Malatya’da EVTA 4.0 Projesi ile Uluslararası İş Birliği Gerçekleştirildi
#Ekonomi / 19 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı
STM, İlk Yerli İHA/İDA Sistemi ile NATO Tatbikatında Başarı Sağladı
Teknoloji
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
Yapay Zekadan En Çok Korkan ve Heyecan Duyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i Vefatının 22. Yılında Andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i Vefatının 22. Yılında Andı
Ehliyet Yenileme Sürecinde Son Günler: 31 Ekim 2025 Tarihine Dikkat!
Ehliyet Yenileme Sürecinde Son Günler: 31 Ekim 2025 Tarihine Dikkat!
Sahtekarlar 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda ve Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Sahtekarlar 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda ve Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemize Dönük Dil Kabul Edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemize Dönük Dil Kabul Edilemez
Hamdi Ulukaya Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsimleri Arasında Zirveye Yerleşti
Hamdi Ulukaya Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsimleri Arasında Zirveye Yerleşti
Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft