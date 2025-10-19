Hollanda Hükümeti, Nexperia'nın Çin Birimi ile Bağlantısını Kesti

Hollanda hükümeti, çip üreticisi Nexperia'nın Çin birimiyle olan bağlantısını keserek, burada çalışanların maaş ödemelerini durdurdu. Bu durum, Nexperia'nın Çin'deki çalışanlarına gönderdiği bilgi notuyla duyuruldu. Notta, şirketin Avrupa merkezinin, Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini engellediği ve maaş ödemelerini durdurduğu belirtiliyor. Nexperia'nın Çin birimi, bu karar nedeniyle derin bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Çin Biriminin Durumu ve Reaksiyonlar

Gönderilen bilgi notunda, Nexperia'nın Çin biriminin bir süredir "acımasız" bir baskı altında olduğu vurgulandı. Ayrıca, mevcut yönetimin şirketin Çin pazarından çekilme hazırlığında olduğuna dair endişeler dile getirildi. Bununla birlikte, Nexperia'nın Çin birimi, ülkedeki müşterilerine hizmeti sürdürebilmek adına kurtarma tedbirleri alarak yerel bir tedarik zinciri oluşturma çabasında olduğu kaydedildi.

Hollanda Hükümetinin El Koyma Kararı

Hollanda hükümeti, Nexperia'ya bu ayın başlarında el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altına aldı. 2019 yılında Çinli Wingtech Technology şirketinin çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya yönelik bu adım, çeşitli yönetim sorunları ve acil işaretler gerekçe gösterilerek gerçekleştirildi. Hükümet yetkilileri, bu işaretlerin Hollanda ve Avrupa'daki kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit ettiğini ifade etti. Nexperia tarafından üretilen ürünlerin acil durumlarda kullanılamaz hale gelmesini önlemek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

ABD'nin İhracat Kontrolü ve Etkileri

Hollanda hükümetinin bu kararı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemelerinin ardından geldi. ABD, çip teknolojilerine yönelik kısıtlamaları genişleterek, "Varlık Listesi"nde yer alan şirketlerin yüzde 50 ortaklık payına sahip oldukları iştirakleri de kontrol altına alma kararı almıştı. Nexperia'nın kontrolünü ele geçiren Hollanda hükümeti, bu adımları atarken, aynı zamanda ABD'nin bu konudaki politikalarından etkilenmiş olabilir.

Nexperia, Tesla ve Apple gibi büyük şirketler için önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyor. ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, ulusal güvenliği tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeye yönelik kısıtlamaları içeriyor. Bu yasayla birlikte, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine getirilen kısıtlamalar, ABD'nin Çin ile rekabet stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Son günlerde yaşanan bu gelişmeler, Nexperia'nın gelecekteki operasyonlarını ve Çin pazarındaki varlığını derinden etkileyebilir. Nexperia'nın eski CEO'su Frans Scheper, Hollanda hükümetinin bu adımını, şirketin Avrupa'daki çip üretimini Çin'e kaydırma endişesiyle ilişkilendiriyor.