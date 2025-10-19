Saray'ın Danışmanı, Muhalefetin Özgür Olduğunu Savundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye'deki muhalefetin hareket alanının geniş olduğunu iddia ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uçum, “Demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye’de yapılıyor” diyerek muhalefetin özgürlük düzeyini vurguladı.

Geçiş Süreci ve Demokratikleşme

Uçum, Türkiye’nin terörle mücadele süreci ve demokratikleşme adımlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti. “Terörsüz Türkiye’ye geçiş” ile “demokrasiyi geliştirme” süreçlerinin organik bir bağ içerisinde olduğunu ifade eden Uçum, terörün sona ermesinin ön koşul olmaması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, terörle mücadele sürecini “geçiş süreci” olarak tanımlarken, demokratikleşme adımlarını “demokrasiyi geliştirme süreci” olarak nitelendirdi.

Yeni Anayasa ve Hukuk Reformu

Uçum, geçiş sürecinin sınırlarını belirleyerek, bunun Türkiye'deki ve bölgedeki Kürtlerle sınırlı olmadığını ifade etti. Sürecin muhataplarının, terör örgütünün kurucuları ve yöneticileri ile ilgili iç ve dış siyasi mecralar olduğunu belirtti. Ayrıca, demokrasi geliştirme sürecinin geniş bir hukuk reformu ve yeni bir anayasa hedefi taşıdığını vurguladı. “Demokrasiyi geliştirme sürecinin özneleri Türk Milletinin tamamı, halkın tüm kesimleri ve her alandaki meşru temsilcileri, tüm demokratik kurumlar ve kuruluşlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eleştiriler ve İdeolojik Bakış Açıları

Uçum, mevcut sistemin demokratik olmadığını savunan görüşlere karşı çıkarak, Türkiye’deki muhalefetin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasını ve muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısını örnek gösteren Uçum, “Hangi askıda demokraside bunlar gerçekleşebilir?” diye sordu. Geçiş sürecinde atılacak adımların hukuk sistemi içinde yer alacağını yineleyen Uçum, eleştirilerin çoğunlukla dar ideolojik bakış açılarından kaynaklandığını savundu.

Demokrasi ve Terör İlişkisi

Uçum, demokrasi ile terör arasında bir bağ kuran söylemleri eleştirerek, bu yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Terör bitmesin veya terörü bitirmeyin çünkü henüz demokrasiye geçmedik” gibi yorumların yanlış olduğunu belirten Uçum, terörün asla iyi bir hedefin aracı olamayacağını ifade etti. Bu tür yaklaşımların, mevcut demokrasiyi inkar eden bir tavır sergilediğini söyleyen Uçum, terörün sona ermesinin herkes için bir kazanç olduğunu dile getirdi. Uçum’un açıklamaları, muhalefet ve demokrasi üzerine yapılan tartışmaları yeniden gündeme getirdi.