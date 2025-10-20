Dolar
Amazon Web Services'teki Teknik Sorunlar Kullanıcıları Etkiliyor
Amazon Web Services (AWS) üzerinde meydana gelen teknik kesinti, kullanıcıların çeşitli popüler uygulamalara erişimini olumsuz etkiliyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki kullanıcılar, Amazon, Roblox, Fortnite ve Snapchat gibi platformlara giriş yaparken sorunlar yaşıyor. Bu durum, internetin günlük hayatımızdaki vazgeçilmezliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kullanıcıların Erişim Sorunları Artıyor

İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, TSİ 10.00 sularından itibaren birçok kullanıcı, AWS'ye erişimle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. İlerleyen saatlerde, TSİ 11.26 itibarıyla bu sorunları bildiren kullanıcı sayısı 4 bini geçti. Kullanıcıların yaşadığı bu kesintiler, özellikle popüler uygulamalara girişte büyük aksaklıklara neden oluyor.

AWS'den Yapılan Açıklama

AWS, yaşanan kesintinin sebebinin North Virginia'daki veri merkezinde tespit edilen "operasyonel sorunlar" olduğunu duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, erişimde önemli hata oranlarının saptandığı ve mühendislerin sorunun temel nedenini anlamak için çalışmalarına başladığı bilgisi verildi. AWS, bu tür kesintilerin kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini kabul ederken, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımları attığını belirtti.

Sosyal Medyada Tepkiler

Birçok uygulama ise kullanıcılarına bilgi vermek amacıyla sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı. Kullanıcılar, bu durumla ilgili deneyimlerini paylaşarak, yaşanan kesintinin etkilerinden şikayetçi olduklarını ifade etti. İnternetin hayatın birçok alanında kritik bir rol oynaması nedeniyle, bu tür teknik problemler geniş yankı buluyor.

Amazon Web Services'in sağladığı altyapının, dünya çapında birçok hizmetin çalışmasını desteklemesi, bu tür kesintilerin etkisini daha da artırıyor. Kullanıcılar, AWS'nin en kısa zamanda sorunu çözmesini bekliyor ve bu tür durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını umuyor.

