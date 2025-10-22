Dolar
Haberin Gündemi Gündem AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

Yayınlanma
14
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
Okunma Süresi: 2 dk

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu önemli gelişme, Türkiye genelinde afet ve acil durum yönetimi alanında görev almak isteyen birçok adayın ilgisini çekti. Adaylar, alım süreci ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Peki, AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?

Başvuru Süreci

AFAD'ın yeni istihdam duyurusu, Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmi hale geldi. Başvurular, 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayacak ve 11 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, AFAD bünyesinde çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru Şartları

AFAD bünyesinde görev almak isteyen adayların bazı belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle, başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları da şartlar arasında yer alıyor. Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar, bu pozisyonlar için başvuruda bulunabilecek.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadın adayların ise en az 1,60 metre, erkeklerin ise en az 1,65 metre boyunda olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, boy-kilo farkının 10 kilogramı geçmemesi de aranan şartlar arasında. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği pozisyonu için, adayların 2024 KPSS'de KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları zorunludur. Teknisyenlik pozisyonu için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları beklenmektedir.

Detaylı Bilgiye Ulaşım

AFAD 1250 sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm ayrıntılara, Resmî Gazete'nin 'Çeşitli İlanlar' bölümünden ve AFAD'ın resmi internet sitesinde yayımlanan duyurulardan ulaşılabilir. Bu alım süreci, afet ve acil durum yönetimi alanında kariyer hedefleyenler için önemli bir adım olma niteliği taşımaktadır.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
