Halit Yukay'ın Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Denizden Çıkarıldı

Halit Yukay'ın Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Denizden Çıkarıldı

Günlerdir kayıp olan ünlü iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı. 68 metre derinlikte bulunan beden otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yayınlanma
14
Halit Yukay'ın Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Denizden Çıkarıldı
Okunma Süresi: 2 dk

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan ünlü iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Deniz kazasında yaşamını yitiren Yukay’ın bedeni, Erdek açıklarında, 68 metre derinlikte dalgıçlar tarafından tek parça halinde çıkarıldı.

TCG Alemdar Devredeydi

Yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Alemdar gemisi de dahil edildi. Gemiye bağlı dalgıç ekipleri, gelişmiş sonar ve ROV cihazları kullanarak yürüttükleri derin deniz taramasında, Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni 23 Ağustos saat 19.00 sularında deniz tabanında tespit etti.

Adli Süreç Başladı

Halit Yukay’ın cansız bedeni, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Resmî kimlik tespiti henüz tamamlanmasa da ilk bulgular cesedin Halit Yukay’a ait olduğunu güçlü şekilde destekliyor.

Kazanın Geçmişi: 4 Ağustos’tan Bu Yana Kayıptı

Halit Yukay, “Graywolf” isimli özel teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıktı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, aynı gece durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Başlatılan arama çalışmalarında, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bir tekne tespit edildi.

Tekneye çarptığı iddia edilen bir geminin kaptanı C.T., “taksirle ölüme sebep olma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

C.T., 8 Ağustos’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklandı.

Halit Yukay Kimdi?

43 yaşındaki Halit Yukay, yat turizmi ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir iş insanıydı. Lüks tekne projeleriyle bilinen Yukay, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yatırımlarıyla tanınıyordu. Özellikle Bozcaada ve Yalova arasında yaptığı özel tekne yolculuklarıyla tanınıyordu.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kazaya ilişkin tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Söz konusu gemi kaptanının ifadeleri, radar kayıtları, telsiz görüşmeleri ve deniz trafik sistemleri üzerinden yapılan analizler soruşturma dosyasına eklendi.

