Dedektif Gibi İz Sürdü, Çalınan Telefonunun Yerini 15 Ay Sonra Buldu

Adana'da yaklaşık 15 ay önce meydana gelen bir olay, bir kişinin cep telefonunu bulma çabasını ilginç bir hale getirdi. Emekli Kadir Acarlar, 2022 yılında yaşanan bir kavga sırasında cep telefonunun çalınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde "Bul" uygulamasından aldığı sinyal sayesinde umutlandı ve telefonunun yerini tespit etti.

Olayın Gelişimi

55 yaşındaki Acarlar, 15 ay önce Dilberler Sekisi'nde cep telefonuyla manzara videosu çekerken tartıştığı kişiler tarafından telefonunun çalındığını belirtti. O günden bu yana telefonunu bulmak için çeşitli yollar denemiş ancak sonuç alamamıştı. Geçtiğimiz Cuma günü, "Bul" uygulamasından aldığı sinyal, Acarlar'ı harekete geçirdi. Uygulamanın gösterdiği konum bilgisiyle Huzurevleri Mahallesi'ne yönelen Acarlar, adeta bir dedektif gibi iz sürdü.

Sinyalin Takibi

Acarlar, uygulamanın gösterdiği noktaya ulaştığında sinyalin bir apartmandan geldiğini tespit etti. Ancak, bulunduğu binada toplamda 20 daire bulunması, telefonun kime ait olduğunu belirlemesini zorlaştırdı. Acarlar, "Telefonum yaklaşık 15 ay önce çalındı. Dilberler Sekisi civarında çekim yaparken bir kişi saldırdı. Dört kişiydiler; o boğuşma sırasında telefonumu alıp gittiler. Telefonumdan düne kadar bir haber yoktu. Dün bir mesaj geldi. Çalınan telefonumdan konum sinyali aldım. Konuma geldim ama bu apartmanda 20 daire var. Kime sorabilirim?" şeklinde ifade etti.

Polis ve Beklentiler

Acarlar, çalınan telefonunun geri alınması için kolluk kuvvetlerinden yardım talep etti. "Benden bir kod istediler. Sanırım telefonu açmaya çalışıyorlar. Konumu belli; polisin bulacağını umuyorum" diyen Acarlar, kendi imkanlarıyla bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, “Bundan sonrası polisin işi” ifadesini kullandı. Acarlar, çalınan telefonunu geri almak için yetkililerin müdahalesini bekliyor.