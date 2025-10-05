Dolar
41,6667 %0,43
Euro
48,9459 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dedektif Gibi İz Sürdü, Çalınan Telefonunun Yerini 15 Ay Sonra Buldu

Dedektif Gibi İz Sürdü, Çalınan Telefonunun Yerini 15 Ay Sonra Buldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dedektif Gibi İz Sürdü, Çalınan Telefonunun Yerini 15 Ay Sonra Buldu
Okunma Süresi: 2 dk

Adana'da yaklaşık 15 ay önce meydana gelen bir olay, bir kişinin cep telefonunu bulma çabasını ilginç bir hale getirdi. Emekli Kadir Acarlar, 2022 yılında yaşanan bir kavga sırasında cep telefonunun çalınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde "Bul" uygulamasından aldığı sinyal sayesinde umutlandı ve telefonunun yerini tespit etti.

Olayın Gelişimi

55 yaşındaki Acarlar, 15 ay önce Dilberler Sekisi'nde cep telefonuyla manzara videosu çekerken tartıştığı kişiler tarafından telefonunun çalındığını belirtti. O günden bu yana telefonunu bulmak için çeşitli yollar denemiş ancak sonuç alamamıştı. Geçtiğimiz Cuma günü, "Bul" uygulamasından aldığı sinyal, Acarlar'ı harekete geçirdi. Uygulamanın gösterdiği konum bilgisiyle Huzurevleri Mahallesi'ne yönelen Acarlar, adeta bir dedektif gibi iz sürdü.

Sinyalin Takibi

Acarlar, uygulamanın gösterdiği noktaya ulaştığında sinyalin bir apartmandan geldiğini tespit etti. Ancak, bulunduğu binada toplamda 20 daire bulunması, telefonun kime ait olduğunu belirlemesini zorlaştırdı. Acarlar, "Telefonum yaklaşık 15 ay önce çalındı. Dilberler Sekisi civarında çekim yaparken bir kişi saldırdı. Dört kişiydiler; o boğuşma sırasında telefonumu alıp gittiler. Telefonumdan düne kadar bir haber yoktu. Dün bir mesaj geldi. Çalınan telefonumdan konum sinyali aldım. Konuma geldim ama bu apartmanda 20 daire var. Kime sorabilirim?" şeklinde ifade etti.

Polis ve Beklentiler

Acarlar, çalınan telefonunun geri alınması için kolluk kuvvetlerinden yardım talep etti. "Benden bir kod istediler. Sanırım telefonu açmaya çalışıyorlar. Konumu belli; polisin bulacağını umuyorum" diyen Acarlar, kendi imkanlarıyla bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, “Bundan sonrası polisin işi” ifadesini kullandı. Acarlar, çalınan telefonunu geri almak için yetkililerin müdahalesini bekliyor.

#Hırsızlık
#Telefon Sinyali
#Bul Uygulaması Ne İşe Yarar
Ünlü Rapçi Sean Combs, Fuhuş Bağlantılı Suçtan Hapis ve Para Cezası Aldı
Ünlü Rapçi Sean Combs, Fuhuş Bağlantılı Suçtan Hapis ve Para Cezası Aldı
#Magazin / 05 Ekim 2025
8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu
8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu
#Gündem / 05 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye
Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye
Gündem
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft