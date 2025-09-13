Canlı Altın Fiyatları Takip: Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor. Faiz oranları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler gibi faktörlerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatları, yatırımcılar için stratejik bir öneme sahip. Bugün, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son durumu aktarıyoruz.

Gram Altın Fiyatları

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan gram altın, güncel verilerle birlikte dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, alışta 4.843 TL, satışta ise 4.844 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyatlardaki bu değişim, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak anlık olarak güncellenmektedir.

Diğer Altın Türleri

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de yatırımcıların radarında. Çeyrek altın fiyatı alışta 8.081 TL, satışta yine 8.081 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 16.162 TL, satışta 16.162 TL seviyesinde. Tam altın fiyatı ise alışta 31.917 TL, satışta ise 32.173 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altınının fiyatı ise alışta 32.176 TL, satışta 32.177 TL olarak belirlenmiştir.

Ons Altın Fiyatı

Küresel piyasalarda önemli bir gösterge olan ons altın fiyatı, alışta $3.643, satışta ise $3.644 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ve talep dengesine bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcılar, ons altındaki hareketliliği de takip ederek yatırım stratejilerini belirlemektedir.

Sonuç olarak, altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik faktörler, altın fiyatlarının yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek. Güncel altın fiyatları için yatırımcıların sık sık takipte kalması önerilmektedir.