Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme: 26 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme: 26 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Yayınlanma
14
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme: 26 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Can Holding' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, daha önce ev hapsi cezası almış olan Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın detayları, uzun süredir devam eden incelemelerin ardından kamuoyuna duyuruldu.

Soruşturmanın Arka Planı

Can Holding, son yıllarda finansal işlemleri ve yönetim yapısıyla dikkat çeken bir grup olarak öne çıkıyor. Şirketin mali faaliyetleri, çeşitli iddialar ve hukuki süreçlerle sıkça gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma, şirketin finansal yapısındaki usulsüzlükler ve dolandırıcılık iddiaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Soruşturma, 2022 yılının ortalarında başlamış ve çeşitli aşamalarda birçok belge ve tanık ifadeleri toplanmıştır.

Gözaltı Kararının Detayları

Yeni operasyonun detayları, savcılığın yürüttüğü incelemelerin derinleştiğini gösteriyor. Gözaltı kararı verilen 26 şüpheli arasında Kenan Tekdağ’ın yanı sıra, şirketin üst düzey yöneticileri ve bazı çalışanlar da yer alıyor. Tekdağ’ın daha önce ev hapsi cezası alması, soruşturmada önemli bir figür olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, şirketin yönetim yapısındaki belirsizlikleri ve içsel sorunları daha da gün yüzüne çıkarıyor.

Hukuki Süreç ve İleriye Dönük Adımlar

Gözaltı işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve toplanan delillerin analiz edilmesi, hukuki sürecin seyrini belirleyecektir. Savcılığın, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu durum, özellikle Can Holding'in geleceği ve mali durumu açısından büyük bir merak konusu haline geldi.

Can Holding'in yürüttüğü faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin hukuki sonuçlarının ne olacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Soruşturmanın devam etmesi, şirketin itibarını ve operasyonel yapısını derinden etkileme potansiyeline sahip.

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Can Holding
#Kenan Tekdağ
Canlı Altın Fiyatları 17 Ekim 2025
Canlı Altın Fiyatları 17 Ekim 2025
#Gündem / 17 Ekim 2025
Kim Milyoner Olmak İster’de Merak Uyandıran Soru! İlk Türk Avukat Kimdi?
Kim Milyoner Olmak İster’de Merak Uyandıran Soru! İlk Türk Avukat Kimdi?
#Genel / 16 Ekim 2025
