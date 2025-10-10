Dolar
41,7117 %0,23
Euro
48,2771 %0,44
Gram Altın
5.377,07 % 0,73
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddianamesi Hazırlandı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddianamesi Hazırlandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddianamesi Hazırlandı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da bazı hisselerde meydana gelen olağan dışı dalgalanmalar ve küçük yatırımcıların uğradığı zararlarla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması

Soruşturma kapsamında, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirilerek mahkemece tutuklandı. İddianame, bu süreçte toplanan deliller ışığında hazırlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların, yatırımcıların kararlarını etkileyen yanıltıcı bilgiler içerdiği vurgulandı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Manipülasyonlar

İddianamede, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımların, manipülasyon faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı belirtildi. Şüphelilerden Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu'nun yöneticileri olduğu bir grup tarafından, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerine ilişkin hedef fiyatların verildiği ifade edildi. X isimli sosyal medya platformunda ve 'Sekiz Atlantis' isimli Telegram grubunda yapılan paylaşımların, yatırımcıları etkileyerek hisselerin fiyatını önemli ölçüde yükselttiği kaydedildi. İnceleme döneminde, hisselerin fiyatının yüzde 422,43 oranında yükseldiği ve günlük ortalama yatırımcı sayısının yüzde 88,10 oranında arttığı bildirildi.

Finansal Kazanç ve Suçlamalar

İddianamede, şüphelilerin manipülasyonlar sonucu toplamda 16 milyon 368 bin 660,35 lira menfaat elde ettikleri ifade edildi. Örgütlü bir şekilde hareket eden şüphelilerin, borsa manipülasyonu yapmaya elverişli birçok kaynağa sahip oldukları belirtildi. Bu kaynaklar arasında profesyonel yatırım yapmaya yarayan yazılım abonelikleri ve sosyal medya üzerinden spekülatif paylaşımlar yapabilen hesaplar yer aldı.

Ceza Talebi ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını işlediklerine dair kanaat oluşturulduğunu belirtti. Bu bağlamda, şüpheliler hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmesi talep edildi.

#Borsa
#İddianame
#İstanbul
Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Süreci Sona Erdi
Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Süreci Sona Erdi
#Gündem / 10 Ekim 2025
Yasemin Şefkatli’den Ameliyat Sonrası Yeni Açıklama: Son Sağlık Durumu
Yasemin Şefkatli’den Ameliyat Sonrası Yeni Açıklama: Son Sağlık Durumu
#Magazin / 10 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İş Arayanlar Dikkat! Kamuya 260 Personel Alımı Yapılacak
İş Arayanlar Dikkat! Kamuya 260 Personel Alımı Yapılacak
Gündem
Galatasaray'da Icardi Belirsizliği: Yeni Sözleşme İçin Tek Şart
Galatasaray'da Icardi Belirsizliği: Yeni Sözleşme İçin Tek Şart
Düzce'de Üretim Patladı! Avrupa Ülkeleri Sıraya Girdi, 15 Bin Ton Satın Aldılar
Düzce'de Üretim Patladı! Avrupa Ülkeleri Sıraya Girdi, 15 Bin Ton Satın Aldılar
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Başvuru Süreci ve Şartları
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Başvuru Süreci ve Şartları
Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Kasım 2025 Sınıflandırma Sonuçları Tarihi
Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Kasım 2025 Sınıflandırma Sonuçları Tarihi
Ferzan Özpetek: Türk Asıllı İtalyan Yönetmenin Hayatı ve Kariyeri
Ferzan Özpetek: Türk Asıllı İtalyan Yönetmenin Hayatı ve Kariyeri
Almanya'da Polise İnsansız Hava Araçlarını Vurma Yetkisi Veriliyor
Almanya'da Polise İnsansız Hava Araçlarını Vurma Yetkisi Veriliyor
Fenerbahçe'de Ayrılıklar ve Yeni Hedefler
Fenerbahçe'de Ayrılıklar ve Yeni Hedefler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft