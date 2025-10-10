Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddianamesi Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da bazı hisselerde meydana gelen olağan dışı dalgalanmalar ve küçük yatırımcıların uğradığı zararlarla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması

Soruşturma kapsamında, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirilerek mahkemece tutuklandı. İddianame, bu süreçte toplanan deliller ışığında hazırlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların, yatırımcıların kararlarını etkileyen yanıltıcı bilgiler içerdiği vurgulandı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Manipülasyonlar

İddianamede, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımların, manipülasyon faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı belirtildi. Şüphelilerden Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu'nun yöneticileri olduğu bir grup tarafından, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerine ilişkin hedef fiyatların verildiği ifade edildi. X isimli sosyal medya platformunda ve 'Sekiz Atlantis' isimli Telegram grubunda yapılan paylaşımların, yatırımcıları etkileyerek hisselerin fiyatını önemli ölçüde yükselttiği kaydedildi. İnceleme döneminde, hisselerin fiyatının yüzde 422,43 oranında yükseldiği ve günlük ortalama yatırımcı sayısının yüzde 88,10 oranında arttığı bildirildi.

Finansal Kazanç ve Suçlamalar

İddianamede, şüphelilerin manipülasyonlar sonucu toplamda 16 milyon 368 bin 660,35 lira menfaat elde ettikleri ifade edildi. Örgütlü bir şekilde hareket eden şüphelilerin, borsa manipülasyonu yapmaya elverişli birçok kaynağa sahip oldukları belirtildi. Bu kaynaklar arasında profesyonel yatırım yapmaya yarayan yazılım abonelikleri ve sosyal medya üzerinden spekülatif paylaşımlar yapabilen hesaplar yer aldı.

Ceza Talebi ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını işlediklerine dair kanaat oluşturulduğunu belirtti. Bu bağlamda, şüpheliler hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmesi talep edildi.