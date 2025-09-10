Dolar
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri Belli Oldu

2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri Belli Oldu

Yayınlanma
14
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Tarihleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte artış gösteriyor. 2026 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin ne olacağı merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belirlenirken, bu durum işçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından merakla bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Düzeyi

Son yapılan asgari ücret düzenlemesiyle birlikte brüt aylık ücret 26.005,50 TL, net aylık ücret ise 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir. İşverenin aylık maliyeti ise 30.621,48 TL'ye ulaşmıştır. Bu düzenleme neticesinde, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu artış, birçok çalışanın alım gücünü etkileyen önemli bir gelişme olmuştur.

Toplantı Tarihleri ve Süreç

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelmektedir. Genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirleyen komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanmaktadır. Toplantılardan elde edilen sonuçlar, genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulmaktadır.

Asgari ücret belirleme süreci, ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve iş gücü piyasası gibi faktörlerin dikkate alınarak gerçekleştirilmesi nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kamuoyunun gözleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarda olacak ve alınacak kararlar, birçok işçinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyebilecektir.

