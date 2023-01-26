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Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'

Nefesinizi tutarak seyredeceğiniz süper aksiyon filmi Uçak bu hafta vizyona giriyor. Seyircileri koltuklara yapıştıracak düzeyde yüksek adrenalin yüklü bu filmi, bütün maceraseverler izlemeli.

Nefesinizi tutarak seyredeceğiniz süper aksiyon filmi Uçak bu hafta vizyona giriyor. Seyircileri koltuklara yapıştıracak düzeyde yüksek adrenalin yüklü bu filmi, bütün heyecanseverler izlemeli.

UÇAĞA BİNERKEN BİR DAHA DÜŞÜN

Yıldırım düşmesi sonucu bir adaya acil iniş yapan uçak ve kaptan pilotun önderliğinde başlayan hayatta kalma mücadelesini konu alan Plane (Uçak), bir an bile temposu düşmeyen sahneleriyle sinemaseverleri nefes kesen bir maceraya dahil ediyor. Yönetmenliğini Jean -François Richet'in yaptığı ve başrolünde yetenekli oyuncu Gerard Butler'in yer aldığı Uçak filmi 27 ocaktan itibaren sinemalarda.

OYUNCULAR

Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An

YAZARLAR

Charles Cumming, J.P. Davis

YÖNETMEN

Jean-François Richet


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