VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Kadın voleybolunda dev mücadele geliyor!

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley’in sahibi Fenerbahçe Medicana ile Şampiyonlar Kupası için kozlarını paylaşacak.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Heyecanı

2009 yılından bu yana düzenlenen Şampiyonlar Kupası bu yıl 16. kez oynanacak.

İki dev takım, daha önce 5’er kez kazandıkları kupada bu kez rekorun tek sahibi olmak için sahaya çıkacak.

Kazanan takım, “Kupayı en fazla kazanan kulüp” unvanını tek başına elde edecek.

VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kritik karşılaşma, 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Voleybolseverler, mücadeleyi Ankara Spor Salonu’ndan takip edebilecek.

VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Dev final maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heyecan dolu mücadelede iki ekibin yeni transferleri de ilk kez resmi olarak forma giyecek.

Kupada Şampiyonluk Sayıları

Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda şimdiye kadar en çok şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

VakıfBank: 5 kez (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

Fenerbahçe: 5 kez (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)

Eczacıbaşı: 5 kez (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

Bu yılki final, hem rekabeti hem de tarihi bir rekoru beraberinde getirecek.