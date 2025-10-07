Dolar
41,7309 %0,25
Euro
48,6583 %0,46
Gram Altın
5.351,47 % 0,18
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Voleybolda dev kapışma! VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geliyor. 8 Ekim Çarşamba saat 19.00’daki final, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 1 dk

Kadın voleybolunda dev mücadele geliyor!
Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley’in sahibi Fenerbahçe Medicana ile Şampiyonlar Kupası için kozlarını paylaşacak.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Heyecanı

2009 yılından bu yana düzenlenen Şampiyonlar Kupası bu yıl 16. kez oynanacak.
İki dev takım, daha önce 5’er kez kazandıkları kupada bu kez rekorun tek sahibi olmak için sahaya çıkacak.
Kazanan takım, “Kupayı en fazla kazanan kulüp” unvanını tek başına elde edecek.

VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kritik karşılaşma, 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.
Voleybolseverler, mücadeleyi Ankara Spor Salonu’ndan takip edebilecek.

VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Dev final maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Heyecan dolu mücadelede iki ekibin yeni transferleri de ilk kez resmi olarak forma giyecek.

Kupada Şampiyonluk Sayıları

Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda şimdiye kadar en çok şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

VakıfBank: 5 kez (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

Fenerbahçe: 5 kez (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)

Eczacıbaşı: 5 kez (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

Bu yılki final, hem rekabeti hem de tarihi bir rekoru beraberinde getirecek.

#Sultanlar Ligi
#Vakıfbank
#Fenerbahçe Medicana
#Şampiyonlar Kupası
#Kadın Voleybol
#Trt Spor
#Ankara Spor Salonu
#Voleybol Maçı
#Vakıfbank Fenerbahçe Maçı
#Spor Gündemi
Ekim Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülebilecek mi?
Ekim Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülebilecek mi?
#Genel / 07 Ekim 2025
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
#Magazin / 07 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Genel
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Kıskanmak Dizisi Burak Kimdir? İşte Tecrübeli Oyuncu Murat Danacı’nın Hayatı ve Kariyeri
Kıskanmak Dizisi Burak Kimdir? İşte Tecrübeli Oyuncu Murat Danacı’nın Hayatı ve Kariyeri
Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey
Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey
İBB Burs Başvuru Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
İBB Burs Başvuru Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Şeyma Subaşı Estetik Değişimi ile Dikkat Çekti
Şeyma Subaşı Estetik Değişimi ile Dikkat Çekti
Apple’ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler
Apple’ın Yeni M5 MacBook Pro Modeli Hakkında Gelişmeler
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan İstifa Etti
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan İstifa Etti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft