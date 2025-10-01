TOGG Ekim 2025 kampanyası açıklandı! Kredi seçenekleri ve fiyat listeleri

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Ekim ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. T10X SUV ve T10F Sedan modelleri için hazırlanan kampanya, faizsiz ve düşük faizli kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Faizsiz ve düşük faizli kredi fırsatı

TOGG’un açıklamasına göre, Ekim 2025 boyunca:

700 bin TL’ye kadar faizsiz kredi 12 ay vadeyle verilecek.

1 milyon 750 bin TL’ye kadar düşük faizli kredi ise 48 ay vadeyle sağlanacak.

Faizsiz kredi seçeneğinde kullanıcılar, aylık 58 bin 334 TL ödeyerek toplamda sadece 700 bin TL geri ödeme yapacak. Düşük faizli krediyi tercih edenler ise aylık 76 bin 440 TL taksit ödeyerek toplamda 3 milyon 669 bin 120 TL geri ödeme gerçekleştirecek.

TOGG T10F Sedan fiyat listesi – Ekim 2025

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

TOGG T10X SUV fiyat listesi – Ekim 2025

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

TOGG’un sunduğu bu kampanya, yerli otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.